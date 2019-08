Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Prins Henriks kunst kan blive hvermandseje

Prinsen Henriks jadekunst og afrikanske masker kommer tirsdag under hammeren, når de sættes på auktion hos Bruun Rasmussen. Det er første gang, at kongehuset sælger ud. Køberne kan byde på ikke færre end cirka 2.500 effekter, som har fyldt reoler, vægge og vindueskarme på Amalienborg, Fredensborg og på prinsens franske vinslot, Château de Cayx.

Indonesien flytter hovedstad til Borneo

Indonesien flytter landets hovedstad fra storbyen Jakarta, der trues af oversvømmelser, trafikkaos og jordskælv, til den grønne ø Borneo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den nye hovedstad, der endnu ikke har fået et navn, kommer til at ligge på øen Borneo, der ikke rammes af naturkatastrofer i lige så høj grad som resten af landet.

Danske Banks top var uenig om håndtering af hvidvasksag

Danske Bank kunne 'langt tidligere' være kommet til bunds i opklaringen af den sag om hvidvask i bankens estiske filial, som i sidste ende kostede Thomas Borgen jobbet som administrerende direktør. Det fremgår af en ny bog, skriver Berlingske.

Serena Williams sender Sharapova ud på under en time

Den amerikanske tennisspiller Serena Williams fik natten til tirsdag dansk tid en stærk start på US Open, da hun slog Maria Sharapova fra Rusland i første runde med 6-1, 6-1.

Maria Sharapova og Serena Williams. Foto: KENA BETANCUR

Romelu Lukaku scorer i sin debutkamp for Inter

Den belgiske angriber Romelu Lukaku scorede i sin debut mandag for Inter. Holdets nye træner, Antonio Conte, fik en perfekt start med en sejr på 4-0 over Lecce, der er blandt oprykkerne i den italienske Serie A.

