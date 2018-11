Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

631 meldes savnet efter Californiens dødeligste brand

631 personer meldes savnet efter en dødelig og ødelæggende brand i det nordlige Californien. Det er en markant opjustering af antallet af savnede. Lokal sherif oplyser, at antallet af savnede er eksploderet, fordi efterforskere har gennemgået en række nødopkald, der blev foretaget for en uge siden.

Nordkorea hævder at have udviklet nyt taktisk våben

Nordkorea har udviklet et nyt "højteknologisk taktisk våben". Og det nye militære isenkram virker. Det meddeler det statslige medie KCNA. Hvilken type våben, der er tale om, oplyses ikke, men det er under overværelse af Nordkoreas leder, Kim Jong-un, blevet testet med succes, oplyser KCNA.

Populære uddannelser må lukke - der er for mange udlændinge

Flere uddannelser lukker som følge af, at regeringen vil reducere antallet af internationale studerende på universiteterne. Aalborg Universitet (AAU) lukker syv uddannelser, og Aarhus Universitet (AU) lukker to, mens Københavns Universitet (KU) får 120 færre naturvidenskabsstuderende, skriver Information.

Estiske Danske Bank-ansatte kan have fået penge fra bagmænd

Bagmændene bag hvidvasksagen i Danske Bank mistænkes for at have betalt estiske Danske Bank-ansatte. Det skriver Berlingske. Bagmændene skal ifølge avisen have betalt de tidligere ansatte for at få hjælp til at føre penge gennem banken.

Hjemmeværnet har fundet 15 af 16 bortkomne våben

Hjemmeværnet mener at have fundet 15 af de 16 skydevåben, der tidligere torsdag blev meldt bortkomne fra hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster. Der mangler dog stadig det største af våbnene - et maskingevær - samt et bundstykke og 50.000 stykker ammunition til håndvåben.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Innovationsminister Sophie Løhde (V) vil med udspillet "Sammen med Borgeren" sætte en stopper for, at borgerne selv skal finde vej gennem forvaltningerne, når de har brug for hjælp fra kommunen.

Berlingske

Reformer inden for velfærd og arbejdsmarked har gjort danskerne mange milliarder rigere, viser rapport fra Finansministeriet. Men der er ikke længere appetit på store reformer, siger finansminister.

B.T.

Man kan forlade verden på mange måder. Bitter over, at det ikke - med en sidste genial plan - lykkedes at snyde døden. Bange for det, der venter eller med et grin. Morten Grunwald valgte sidstnævnte.

Børsen

Da ATP-boss Christian Hyldahl var chef i Nordea i 2008, oprettede hans afdeling en fond, der skulle udnytte udbyttebetalinger. I 2016 hævdede han, at alt var lagt frem. Nu erkender han, at han havde glemt fonden.

Ekstra Bladet

Morten Grunwald, der især er kendt for rollen som Benny i Olsen Banden-filmene, gik onsdag bort efter et længere kræftforløb. Skuespilleren sov stille ind efter et døgns indlæggelse på hospice.

Finans

Lego-familien vil investere en formue i en række små banebrydende virksomheder, der måske aldrig slår igennem. Men går det godt, kan investeringerne være med til at sikre Lego-klodsens fremtid.

Information

Lars von Trier laver de film, som ingen andre har lyst til at lave, og han ser ingen andre film, fordi han ikke vil miste sit fokus. Information har talt med instruktøren blandt andet om hans nye film.

Jyllands-Posten

Der tegner sig et flertal mod brexit-aftalen i det britiske parlament, og samtidig arbejder stærke kræfter i Theresa Mays parti på at få hende væltet som premierminister og partileder.

Kristeligt Dagblad

Mens politikere og befolkning har travlt med at klistre særlige identiteter på sig selv og hinanden, risikerer oplevelsen af fællesskab at forsvinde til fordel for stammetænkning, advarer iagttagere.

Politiken

Fredag indleder Lars Løkke Rasmussen sit tiende landsmøde som formand for Venstre. Frem mod valget har Løkke især to fordele: det økonomiske opsving og vilje til at beholde magten for enhver pris.