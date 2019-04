Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Præsident giver militæret enorm magt efter angreb i Sri Lanka

Sri Lankas præsident, Maithripala Sirisena, har sent mandag lokal tid underskrevet et dekret, der giver landets militær vidtrækkende beføjelser i kølvandet på flere bombeangreb, der påskesøndag dræbte mindst 290 mennesker. Samtidig erklærer han, at der vil være undtagelsestilstand i Sri Lanka fra midnat lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Militant gruppe tager ansvar for journalistdrab i Nordirland

Den paramilitære gruppe The New IRA tager ansvaret for drabet på den irske journalist Lyra McKee. Det siger gruppens lederskab i en udtalelse til den irske avis The Irish Times. McKee blev dræbt af skud under voldelige sammenstød mellem uromagere og politiet i den nordirske by Derry i sidste uge.

Der lægges blomster på stedet i Derry (Londonderry) i Northern Ireland, hvor journalist Lyra McKee blev skudt den 18. april. (Arkivfoto: AFP) Foto: PAUL FAITH Vis mere Der lægges blomster på stedet i Derry (Londonderry) i Northern Ireland, hvor journalist Lyra McKee blev skudt den 18. april. (Arkivfoto: AFP) Foto: PAUL FAITH

Færrest børn bliver vaccineret mod mæslinger på friskoler

Nej tak til vacciner. Sådan har forældre til børn på friskoler langt oftere sagt end forældre på folkeskoler. 25 ud af de 30 skoler i landet med flest elever uden stik mod mæslinger er fri- og privatskoler. Det viser en ny opgørelse, som Sundhedsstyrelsen offentliggør tirsdag. Det skriver Politiken. Dermed er det for første gang muligt at se, hvor mange elever på hver eneste skole i landet der har fået beskyttelse mod en af verdens mest smitsomme sygdomme.

Nordkorea bekræfter møde mellem Kim Jong-un og Putin

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, vil inden for kort tid rejse til Rusland, hvor han skal have samtaler med landets præsident, Vladimir Putin. Det meddeler Nordkoreas nationale nyhedsbureau, KCNA, tirsdag lokal tid ifølge Reuters. En dato for besøget fremgår ikke, men ifølge KCNA er det lige op over. »Kim vil snart aflægge Rusland et besøg på invitation fra Putin. De vil have samtaler under besøget,« meddeler mediet.

Algeriets rigeste mand og fire andre milliardærer er anholdt

Algeriets mest velhavende forretningsmand og fire andre milliardærer med tætte forbindelser til landets tidligere præsident er mandag blevet anholdt. De fem efterforskes for korruption, oplyser det statslige tv. Blandt dem er Issad Rebrab, som er topchef for Algeriets største privatejede virksomhed, Cevital. Han er mistænkt for at have givet misvisende oplysninger om overførsler af penge til og fra udlandet, oplyser det statslige tv.

