Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Hjemmehjælper afviser voldtægt af delvist lam kvinde

En 32-årig mandlig hjemmehjælpervikar, som tirsdag sad på anklagebænken ved Retten i Hillerød tiltalt for at have voldtaget en 49-årig delvist lam kvinde, nægter sig skyldig i alle anklager. Manden er også anklaget for at have blufærdighedskrænket tre ældre kvinder. Den 32-årige forklarede i retten, at den 49-årige kvinde gjorde tilnærmelser mod ham, men at han ikke havde sex med hende. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Ghita Nørby om Radio24syv-journalist: Hun ville ødelægge mig

Skuespillerinden Ghita Nørby forstår ikke, hvorfor hun skal "lægges for had" efter at have medvirket i et meget omdiskuteret interview med Radio24syv. Det fortæller hun i forbindelse med åbningen af Nordisk Kulturfestival i Kalundborg tirsdag aften, skriver nyhedsmediet sn.dk. »Det er meget overraskende for mig. Jeg synes jo, at jeg nærmest er blevet voldtaget i den her sag. Så hvorfor skal jeg lægges for had, når man snarere burde sige, at det var godt, at jeg sagde fra,« siger Ghita Nørby ifølge sn.dk.

Mand bag rørbomber til Trump-kritikere fortryder svar i retten

Den 57-årige mand, der i marts erklærede sig skyldig i at have sendt pakkebomber til kritikere af USA's præsident, Donald Trump, siger, at det aldrig var hans hensigt at skade nogen. Det oplyser han i et håndskrevet brev til sagens dommer, Jed Rakoff, der er blevet offentliggjort natten til onsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mistænkt gerningsmand bag drab på amerikansk rapper anholdt

En mand, der matcher beskrivelsen på en mistænkt gerningsmand bag drabet på den amerikanske rapper Nipsey Hussle, er blevet anholdt. Det oplyser politiet i Los Angeles tirsdag. Det er en 29-årig mand, der mistænkes for at have skudt og dræbt Hussle søndag i nærheden af en tøjbutik, som rapperen ejede i Los Angeles. To andre personer blev såret i forbindelse med skyderiet.

Chicago får første kvindelige sorte og homoseksuelle borgmester

Chicago har fået sin første kvindelige sorte borgmester. Den tidligere offentlige anklager Lori Lightfoot har aldrig før været valgt til et offentligt embede. Natten til onsdag dansk tid er hun blevet valgt som borgmester i USA's tredjestørste by. Lori Lightfoot besejrede Toni Preckwinkle, der har siddet i byrådet i 19 år.

