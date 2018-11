Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mindst 200 personer er savnet efter skovbrand i Californien

228 personer er meldt savnet af deres pårørende efter den voldsomme skovbrand, der siden torsdag har hærget det nordlige Californien. I hele delstaten, der er plaget af flere voldsomme brande, er det samlede dødstal oppe på 31.

Britisk minister vil presse saudiarabisk styre i Khashoggi-sag

Den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, besøger mandag Saudi-Arabien. Her vil han lægge pres på kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman i sagen om den dræbte journalist Jamal Khashoggi, udtaler ministeren i en erklæring.

Brandmænd kritiserer Trump for at politisere brandkatastrofe

USA's præsident, Donald Trump, er kommet i modvind for udtalelser om de dødelige skovbrande i Californien. Lørdag skrev Trump på Twitter, at »så mange liv går tabt, og det hele skyldes dårlig håndtering af skovene. Det skal udbedres nu, ellers er der ikke flere penge fra den føderale regering!« Trump kritiseres fra flere sider for at bringe en politisk dagsorden ind i den store tragedie i Californien, der indtil videre har kostet 31 personer livet, mens mere end 200 personer meldes savnet. Det skriver CNN.

PET vil straffe avis og redaktør med millionbøde og fængsel

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har lagt an mod JP/Politikens Hus, efter Politiken i søndagsudgaven den 9. oktober 2016 valgte at optrykke bogen 'Syv år for PET' om den tidligere PET-chef Jakob Scharfs tid som leder af efterretningstjenesten, selvom Københavns Byret havde forbudt forlaget ArtPeople og forfatter Morten Skjoldager at udgive bogen. Sagen begynder mandag ved Københavns Byret.

Seks palæstinensere er dræbt og seks såret i nye kampe i Gaza

Israelske sikkerhedsstyrker dræbte søndag aften seks palæstinensere under skudvekslinger og luftangreb i Gazastriben. Yderligere seks palæstinensere er såret, oplyser kilder i det palæstinensiske sundhedsvæsen.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Cirka 12 procent af alle tilfælde af brystkræft i Danmark kan tilskrives alkohol, viser studier. Alligevel er kun hver tiende dansker klar over, at der er en sammenhæng mellem rusmidlet og brystkræft, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

Berlingske

2.750.000 danskere har nu et job. Det tal har aldrig været højere. Færre er på førtidspension, kontanthjælp, dagpenge og efterløn. Reformer har gjort Danmark mere sundt, siger en overvismand. Finansministeren vil have antallet yderligere ned.

B.T.

Prins Felix og prins Nikolai var med deres mor på arbejde, da hun lørdag aften debuterede som sangerinde til et velgørenhedsevent i Malmø. Efter grevindens optræden med sit nye popnummer "Wash Me Away" fortalte sønnerne, at de er "så stolte" af og "overraskede" over deres mor.

Børsen

Bradley Birkenfeld fik i 2012 en whistleblowerbelønning på 618 millioner kroner. I dag lever han på Malta, hvor han kæmper for bedre beskyttelse, advokatbistand, finansiering og politisk opbakning til whistleblowere. Han kalder whistlebloweren i Danske Bank for "en helt".

Ekstra Bladet

Et makabert drab har rystet Hadsund, hvor politiet søndag fandt et delvist parteret lig af en kvinde i en garage. En 28-årig mand var ifølge sigtelsen begyndt at partere liget, da han blev anholdt. Politiet mener, at den 28-årige dræbte kvinden godt en halv time før anholdelsen.

Finans

Finanstilsynet blev med Ulrik Nødgaard som chef advaret om Danske Banks hvidvasksag en stribe gange uden at gribe tilstrækkeligt ind. Sagen har udviklet sig til en historisk skandale for hele den danske finanssektor, som Ulrik Nødgaard nu er toplobbyist for.

Information

Jeg troede, at samtykke var et simpelt koncept. Enten har man givet det, eller også har man ikke. Men hvis det er så simpelt, hvorfor ved jeg så ikke, om jeg er blevet voldtaget? Jeg ville gerne sige, at jeg led, eller at jeg var bange og skubbede ham væk. Det ville bare ikke passe. Jeg lod ham, skriver Shani Pedersen i et debatindlæg.

Jyllands-Posten

På en række uddannelser halter det både med matematik, engelsk og det skriftlige niveau hos mange studerende, når de begynder på studiet. Samtidig er det faglige niveau faldet hos de svageste, mens det stiger blandt de dygtigste. Det viser en analyse fra Uddannelsesministeriet.

Kristeligt Dagblad

Nye dokumenter tyder ifølge ekspert på, at Danmark taber en principiel sag ved EU-domstolen. Det kan medføre, at tusindvis af sager om familiesammenføring fra Tyrkiet skal gå om. En bombe under udlændingepolitikken, siger Socialdemokratiet.

Politiken

Ledige flygtningekvinder bliver ikke aktiveret på arbejdsmarkedet i nær samme omfang som mandlige flygtninge, viser nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening. Politikere, kommunalfolk og arbejdsgivere er enige: Læg fløjlshandskerne og kræv mere af kvindelige flygtninge.

