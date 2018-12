Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Milliardær træffer snart afgørelse om at udfordre Trump

En af USA's rigeste mænd, den tidligere borgmester i New York City Michael Bloomberg, vil i begyndelsen af det nye år træffe en endelig beslutning om eventuelt at stille op til præsidentvalget i 2020. Det siger Howard Wolfson, der er politisk rådgiver for den 76-årige Bloomberg. Bloomberg skønnes at være god for 40 milliarder dollar. Det rækker til en placering som den tiende rigeste person i USA.

Rusland bryster sig af nyt og ustoppeligt overlydsmissil

Rusland hævder nu at have udviklet et nyt og særdeles hurtigt missil. Ifølge styret i Kreml kan det nå en hastighed på over 30.000 kilometer i timen. Den russiske præsident, Vladimir Putin, overværede onsdag en succesfuld test af missilet, der har fået navnet "Avangard". Missilet flyver angiveligt så hurtigt, at det vil kunne trænge gennem alle eksisterede missilforsvarssystemer.

ARKIVFOTO af Vladimir Putin. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K Vis mere ARKIVFOTO af Vladimir Putin. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K

To eksplosioner rammer sydsvenske byer

Der er meldinger om to eksplosioner i de svenske byer Malmø og Landskrona. Det skriver nyhedsbureauet TT. Eksplosionerne skulle ifølge svensk politi angiveligt have forbindelse til tidligere skudepisoder i byerne. Anmeldelserne kom sent torsdag aften, og der er sendt både kriminalteknikere og bombeeksperter til begge steder.

Person er ramt i foden efter melding om skyderi i Tingbjerg

En person er torsdag aften blevet ramt af skud i foden og behandles natten til fredag på Bispebjerg Hospital. Det oplyser central efterforskningsleder ved Københavns Politi Torben Madsen. »Vi har en person på Bispebjerg Hospital, der er ramt af skud i foden,« siger han kort efter midnat. Københavns Politi fik torsdag aften klokken 20.49 en anmeldelse om et skyderi i Tingbjerg.

USA's statsapparat går delvis lammet ind i det nye år

Den delvise nedlukning af USA's statsapparat fortsætter ind i det nye år. Torsdagens planlagte forhandlinger i Kongressen om finansloven for 2019 er udskudt til efter nytår. Det besluttede et næsten tomt Senat, efter at det torsdag havde den første samling efter jul. Efter få minutter besluttede forsamlingen at genoptage budgetforhandlingerne onsdag i næste uge. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er 12 dage, efter at en delvis nedlukning af den offentlige sektor trådte i kraft.

