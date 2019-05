Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Maskerede mænd dræber 11 personer på bar i Brasilien

Adskillige personer er søndag blevet dræbt af skud i en bar i den brasilianske by Belem. Det rapporterer lokale medier ifølge nyhedsbureauet AP. Angiveligt mistede 11 personer - seks mænd og fem kvinder - livet, da en gruppe bevæbnede mænd søndag eftermiddag lokal tid ankom til stedet og åbnede ild.

Læs mere her

Trump truer Iran med udradering

Præsident Donald Trump advarer på Twitter Iran om udradering, hvis det starter kampe. Det sætter ny fart i bekymringen for, at USA og Iran driver mod krig. 'Hvis Iran starter med at kæmpe, så vil det være den officielle afslutning på Iran. Prøv aldrig at true USA,' lyder det i Trumps tweet.

Læs mere her

Hvis Iran går i kamp, så er det slut med staten Iran, advarer Trump i tweet. Man truer ikke USA, siger han. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Hvis Iran går i kamp, så er det slut med staten Iran, advarer Trump i tweet. Man truer ikke USA, siger han. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

Socialdemokratiet vil fjerne flere udsatte børn fra forældrene

Godt 14.000 børn og unge er i dag placeret i plejefamilier, på opholdssteder eller institutioner, fordi deres forældre ikke magter at tage sig af dem. Men selv om der årligt bruges godt ni milliarder kroner på anbringelser, er samfundets hjælp til de mest sårbare børn stadig utilstrækkelig. Det mener Socialdemokratiet, der vil bryde den onde cirkel ved at anbringe flere børn tidligere, skriver Kristeligt Dagblad.

Læs mere her

Tidligere landstræner delte piller ud til svømmere

De tidligere svømmelandstrænere Paulus Wildeboer og Mark Regan blev for nylig kritiseret for offentlige vejninger af danske topsvømmere i perioden fra 2005 til 2013. Søndag står flere svømmere og ansatte frem i DR Sporten og fortæller, at Wildeboer desuden delte piller ud til landsholdssvømmerne uden at tage sundhedspersonale med på råd.

Læs mere her

Paulus Wildeboer havde ifølge danske svømmere et medicinskab med piller. De vidste dog ikke, hvad han gav dem. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Paulus Wildeboer havde ifølge danske svømmere et medicinskab med piller. De vidste dog ikke, hvad han gav dem. Foto: Torkil Adsersen

Momssvindlere sendte millioner gennem Nordea og Jyske Bank

Flere hundrede millioner kroner er gået gennem Nordea og Jyske Bank fra formodede momssvindlere. Det skriver Information og erhvervsmediet Finans. Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i Operation Greed-sagen. Her er 17 mulige bagmænd tiltalt i en omfattende sag om momssvindel for 290 millioner kroner.

Læs mere her