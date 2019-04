Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Risiko for russisk indblanding i danske valg vurderes som lille

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vurderer, at det er "mindre sandsynligt", at Rusland vil gennemføre en koordineret påvirkningskampagne rettet mod de kommende valg i Danmark. Det skriver FE i en netop fremlagt trusselsvurdering forud for valgene til henholdsvis Folketinget og Europa-Parlamentet. Dermed ikke sagt, at Rusland ikke har kapaciteten til at forsøge at påvirke det danske folketingsvalg med kort varsel, lyder det.

Lærere: Elevflugt til privatskoler skader bred folkeskole

Danske børn går oftere på privatskole frem for i folkeskolen sammenlignet med børn i andre OECD-lande. Det skriver Information mandag på baggrund af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 2016 gik 16 procent af de danske børn i 0.-6. klasse på privatskole. Det giver Danmark en fjerdeplads blandt de 23 OECD-medlemslande, hvor gennemsnittet samme år var 11 procent. Ifølge analysen er flere børn de seneste år flyttet til danske privatskoler. Det ser næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange på med stor alvor.

PSG-stjerne efter afklapsning: Vi skal nok vinde ligaen

Paris Saint-Germains unge superstjerne Kylian Mbappe manede til besindighed, efter at holdet søndag endnu engang forsømte at vinde mesterskabet. Det franske storhold skulle blot bruge ét point mod nummer to i den franske liga, Lille, for at blive franske mestre. Men PSG måtte rejse hjem med et 1-5-nederlag, og titelfesten blev dermed udskudt. »Vi skal nok vinde ligaen, men man skal tabe på en ordentlig måde. Vi bliver nødt til at vise mere personlighed. Det er en af vores fejl, og det skal vi have rettet,« siger Kylian Mbappe ifølge nyhedsbureauet AP.

Kylian Mbappe og Paris Saint-Germain forsømte endnu engang muligheden for at vinde det franske mesterskab i nederlaget i Lille. Foto: PASCAL ROSSIGNOL Vis mere Kylian Mbappe og Paris Saint-Germain forsømte endnu engang muligheden for at vinde det franske mesterskab i nederlaget i Lille. Foto: PASCAL ROSSIGNOL

Operatør begynder at fjerne brændstof efter Fukushima-ulykken

Operatøren af det ødelagte Fukushima-kraftværk er for første gang efter ulykken i 2011 begyndt at fjerne brændstof fra værket. Det oplyser Tokyo Electric Power Co. (Tepco) mandag. Det er over otte år siden, at Japans nordøstlige kyst blev ramt af en tsunami den 11. marts 2011 forårsaget af et kraftigt jordskælv. Tsunamien udslettede flere end 260 byer og skyllede også ind over Fukushima-atomkraftværket, så tre af værkets reaktorer nedsmeltede.

Stjerner og modstandere hylder Tiger Woods efter sejr

Sportsstjerner, skuespillere, modstandere og tidligere og nuværende præsidenter hyldede Tiger Woods for sin sejr i US Masters søndag aften. 'Tillykke, Tiger! At komme tilbage og vinde The Masters efter alle de højdepunkter og nedture er et vidnesbyrd om dygtighed, mod og beslutsomhed,' lyder det fra USA's forhenværende præsident Barack Obama på Twitter. Også USA's nuværende præsident, Donald Trump, der ifølge nyhedsbureauet AP har været på golfbanen 150 gange i sin embedsperiode, tweetede flere gange under de sidste par huller i turneringen.

