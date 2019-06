Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

USA udsteder flyveforbud for amerikanske fly over dele af Iran

Den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, udsteder nu flyveforbud for amerikanske fly i dele af Irans luftrum. Det oplyser FAA ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt konkret er der tale om områder over Hormuzstrædet og Omanbugten. Begge områder har været scene for sammenstød mellem USA og Iran i den seneste tid.

Uruguay kæmper sig til uafgjort mod Japan efter VAR-kontrovers

Det var et presset uruguayansk landshold, der natten til fredag dansk tid kæmpede sig til uafgjort mod et storspillende japansk mandskab i anden spillerunde i gruppe C ved den sydamerikanske landsholdsturnering Copa America. 2-2 blev den endelige stilling ved slutfløjtet, men det var ikke uden kontroverser. Begge Uruguays mål kom nemlig på baggrund af tvivlsomme dommerbeslutninger.

Løkke: Donald Tusk vil bringe nye navne i spil om EU-toppost

Ifølge fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kommer der "nok" nye navne i spil til posten som EU-kommissionsformand. »Det står bare klart, at der er ikke nogen af de tre kandidater, der er på bordet, som der er en majoritet bag,« siger statsministeren natten til fredag efter et EU-topmøde i Bruxelles.

Donald Tusk. Foto: POOL Vis mere Donald Tusk. Foto: POOL

Forgiftede elefanter tager livet af 500 gribbe i Botswana

Flere end 500 truede gribbe er døde af forgiftning i Botswana. Det sker, efter at de mange gribbe har spist kadaverne af tre elefanter dræbt af krybskytter. Det oplyser den botswanske regering i en erklæring. I alt er 537 gribbe og to rovørne fundet døde på stedet i det nordlige Botswana, der ligger i den sydlige del af Afrika.

Kontroversiel senatskandidat stiller op igen i Alabama

Den udskældte tidligere republikanske senatskandidat Roy Moore stiller op igen ved senatsvalget i Alabama i 2020. Det meddeler han torsdag. Moore tabte uventet valget 12. december i den ærkekonservative delstat til demokraten Doug Jones. Moores kampagne blev for alvor afsporet, da Washington Post afslørede, at han tidligere som offentlig anklager angiveligt har forulempet mindreårige og unge kvinder seksuelt.

