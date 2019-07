Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Politiet i Rio dræber i snit fem mennesker om dagen

Politiet i den brasilianske delstat Rio de Janeiro har dræbt 714 mennesker i løbet af årets første fem måneder. Det svarer til knap fem drab om dagen og er en stigning på 20 procent sammenlignet med den samme periode sidste år. Det viser de officielle statistikker i delstaten.

Kim Jong-un er kommet op på væggen i Det Hvide Hus

Det var et historisk øjeblik, da Donald Trump som den første amerikanske præsident i slutningen af juni trådte ind over grænsen til Nordkorea og trykkede hånd med landets leder, Kim Jong-un. Nu er et fotografi af den skelsættende begivenhed kommet op at hænge på en væg i Det Hvide Hus. Nærmere bestemt i den del af bygningen, der kendes som West Wing, hvor blandt andet Det Ovale Værelse også er. Billedet blev spottet mandag af en journalist fra det faste pressekorps i Det Hvide Hus, skriver det amerikanske medie The Hill.

Et fotografi af Donald Trumps historiske møde med Nordkoreas Kim Jong-un er hængt op i præsidentboligen. Foto: KCNA Vis mere Et fotografi af Donald Trumps historiske møde med Nordkoreas Kim Jong-un er hængt op i præsidentboligen. Foto: KCNA

Nyt studie skyder forhåbninger om grøn vækst ned

En ny rapport gør op med forestillingen om, at velstående landes økonomi kan fortsætte med at vokse, samtidig med at landene nedbringer belastningen på klimaet og biodiversiteten. Det skriver Information. Rapporten er udarbejdet af et internationalt forskerhold for European Environmental Bureau, EEB, der er et netværk for 150 grønne organisationer i Europa.

Repræsentanternes Hus fordømmer Trumps Twitter-angreb

Repræsentanternes Hus i USA stemmer for at fordømme USA's præsident Donald Trumps Twitter-angreb mod en gruppe kongresmedlemmer. Det skriver flere internationale nyhedsbureauer, herunder Reuters og AFP. Med stemmerne 240 mod 187 er en resolution vedtaget natten til onsdag dansk tid. Den fordømmer Trumps kontroversielle udtalelser mod fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer.

En resolution, der fordømmer Trumps tweets mod fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer, er vedtaget. Foto: ERIN SCOTT Vis mere En resolution, der fordømmer Trumps tweets mod fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer, er vedtaget. Foto: ERIN SCOTT

R. Kelly skal forblive i fængsel afgør dommer

Den amerikanske R & B-sanger R. Kelly skal forblive varetægtsfængslet uden mulighed for kaution. Det har en dommer i byen Chicago tirsdag afgjort, skriver nyhedsbureauet Reuters. R. Kelly er anklaget for en række seksuelle overgreb mod blandt andet mindreårige. Han nægter sig skyldig i alle anklager, og hans forsvarer mente, at han burde have mulighed for at blive løsladt mod kaution.

