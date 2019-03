Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Syrisk militær: Israel har bombet mål nord for Aleppo

Israelske kampfly har onsdag angrebet en række mål nord for den syriske by Aleppo. Det siger kilder i det syriske militær til det statslige nyhedsbureau Sana, skriver nyhedsbureauet Reuters. Syrisk antiluftskyts formåede at skyde flere missiler ned, men det lykkedes de israelske fly at ramme blandt andet industribygninger omkring byen Sheikh Najjar, der ligger nordøst for Aleppo. Ifølge observatørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ramte det israelske bombardement "ammunitionsdepoter tilhørende iranske styrker og allierede grupper".

Breakdance og skateboard rykker tættere på OL i Paris

Breakdance og skateboarding er sendt videre i processen til at blive en disciplin til de olympiske lege i Paris i 2024. Det besluttede Den Internationale Olympiske Komité (IOC) onsdag. Her blev sportsklatring og surfing også sendt videre mod en mulig godkendelse som OL-disciplin. Til december i 2020 skal IOC beslutte, hvilke sportsgrene der endeligt kommer med til OL i Paris. IOC's præsident, Thomas Bach, roste de fire nye sportsgrene og kaldte dem "mere kønsbalanceret, unge og urbane".

Kemigigant skal betale stor erstatning til kræftsyg pensionist

Den tyske kemi- og medicinalgigant Bayer er blevet dømt til at betale en erstatning på 530 millioner kroner til en amerikansk pensionist, der fik en kræftsygdom efter lang tids brug af ukrudtsmidlet Roundup. Dommen faldt ved en distriktsdomstol i San Francisco onsdag, skriver nyhedsbureauet AP. Ifølge en enig jury har selskabet ageret "uagtsomt" og ikke udvist "rimelig forsigtighed" ved at undlade at advare om de sundhedsskadelige effekter af Roundup på produktets emballage. Roundup består af det kemiske stof glyfosat og optages gennem blade og skud. Det er et meget benyttet ukrudtsmiddel - også i Danmark, hvor Miljøstyrelsen anslår, at det danske forbrug i 2015 var på 853 ton.

Kønsopdelte uddannelser: Drenge bygger - piger vælger pleje

Mange unge holder sig stadig til traditionerne, når de skal vælge uddannelse, og det er et problem i blandt andet bygge- og anlægsbranchen. Her kommer der nemlig til at mangle arbejdskraft, og derfor skal der ske noget, lyder det fra interesseorganisationen Dansk Byggeri. Organisationen har set nærmere på 9.- og 10.-klasseelevernes søgning til gymnasier og erhvervsuddannelser i år. Mens 27,3 procent af drengene i 2019 har søgt en erhvervsuddannelse, er det kun 12,4 procent af pigerne.

Ambulancer kørte med udrykning til ikke-akutte patienter

42 gange nytårsnat kørte ambulancer i Region Hovedstaden ud til en borger med udrykning, selv om personens helbredstilstand ikke krævede det. Det viser aktindsigter og interne dokumenter fra Region Hovedstaden. Regionens AMK-vagtcentral, der tager imod 112-opkald og disponerer ambulancerne, beordrede kl. 01.11 første januar sine ambulancereddere til at køre både til og fra alle patienter med fuld udrykning på grund af travlhed. Beslutningen blev fastholdt indtil kl. 06.20. Men det er ulovligt, mener Henning Fuglsang Sørensen, lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet.

