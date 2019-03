Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Guvernør vil blokere for henrettelser i Californien

Californiens guvernør, Gavin Newsom, vil sætte alle henrettelser i den amerikanske delstat i bero. Newsom underskriver et dekret om sagen onsdag, oplyser guvernørens kontor til nyhedsbureauet AP. Det betyder, at samtlige de 737 dødsdømte fanger i Californien foreløbig får udsat deres henrettelse. Det vil gælde i hvert fald i den tid, Newsom er guvernør.

Nordiske lande vil kopiere dansk asylpolitik

Det er ikke længere kun hygge, bacon og grøn energi, der gør Danmark interessant for udlandet. Dansk udlændingepolitik kopieres nu af flere toneangivende partier i Norden. I både Norge, Finland og Sverige lader nuværende og tidligere regeringspartier sig inspirere af centrale elementer i Danmarks udlændingepolitik. Det skriver Politiken onsdag. »Står det til os, så skal Finland på en række områder lade sig inspirere af den danske udlændingepolitik,« siger Ville Tavio til avisen. Han er næstformand i partiet De Sande Finner og sad i den finske regering fra 2015 til 2017.

Katolsk kardinal får seks års fængsel for seksuelle overgreb

Den 77-årige Kardinal George Pell er ved en domstol i Melbourne, Australien, onsdag idømt seks års fængsel for seksuelle overgreb mod to mindreårige drenge. De første tre år og otte måneder af fængselsstraffen bliver uden mulighed for prøveløsladelse. Den tidligere rådgiver for paven forgreb sig seksuelt på to kordrenge i midten af 1990'erne. Chefdommer Peter Kidd siger, at den katolske kardinal har begået et "skammeligt og kraftigt seksuelt angreb mod de to ofre".

Demonstranter foran retten i Melbourne, Australien, hvor George Pell den 13. marts blev idømt seks års fængsel for overgreb på børn. Foto: DANIEL POCKETT

Imam med indrejseforbud rådgav i dansk moské

Imamen Mansour Leghaei har i flere år holdt taler og rådgivet om det gode familieliv i Imam Ali Moskeen på Nørrebro i København på trods af, at han i 2018 fik forbud mod at rejse ind i Danmark på grund af sine udtalelser, skriver Jyllands-Posten. Den 58-årige imam kom på Udlændingestyrelsens liste over udenlandske forkyndere, der har indrejseforbud, fordi han blandt andet på en shiamuslimsk hjemmeside har skrevet, at det kan være i orden at slå sin hustru og sine børn under syv år. Det er ifølge imamen heller ikke er at betegne som voldtægt, hvis en mand tvinger sin hustru til sex, ligesom kvinden ikke må nægte sin mand samleje. På trods af at imamen har fået indrejseforbud i to år, bakker moskéen på Nørrebro stadig op om den 58-årige iraner.

22-årig schweizer slår verdensetteren Osaka ud i Indian Wells

Belinda Bencic skal enten møde Karolína Plísková eller Anett Kontaveit i kampen om en semifinaleplads. Verdensetteren fra Japan og forsvarende mester Naomi Osaka er højst overraskende ude i fjerde runde af WTA-turneringen i Indian Wells i Californien. Tirsdag aften lokal tid blev hun slået ud af schweizeren Belinda Bencic med de overbevisende cifre 6-3, 6-1.

