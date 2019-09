Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Omstridt NFL-stjerne Antonio Brown er anklaget for voldtægt

Den i øjeblikket mest omstridte stjerne i amerikansk fodbold, Antonio Brown, er blevet anklaget for voldtægt. Det skriver Browns forsvarsadvokat Darren Heitner i en pressemeddelelse på Twitter. 31-årige Antonio Brown er anklaget for seksuelle overgreb mod sin tidligere træner Britney Taylor i tre tilfælde i perioden 2017 til 2018. Han har nægtet sig skyldig i alle anklager, oplyser Heitner.

Japans regering vil dumpe radioaktivt vand ud i Stillehavet

I forbindelse med oprydningsarbejdet ved det ødelagte Fukushima-kraftværk i Japan er kraftværkets operatør nødsaget til at lede vand indeholdende radioaktivt materiale ud i Stillehavet. Det skriver det britiske medie The Guardian på baggrund af udtalelser fra Japans miljøminister. Udmeldingen har vækket skarp kritik fra flere miljøorganisationer.

ARKIVFOTO fra Fukushima. Foto: ISSEI KATO Vis mere ARKIVFOTO fra Fukushima. Foto: ISSEI KATO

Kvinder i USA høstede i 2018 flere fuldtidsjob og mere i løn

Kvinder i USA landede i stigende grad fuldtidsjob sidste år. Dermed voksede lønposen, og flere kæmpede sig ud af fattigdom. Det viser den årlige rapport fra det amerikanske folketællingskontor Census Bureau offentliggjort tirsdag.

Syv anholdt efter formodet skudepisode i Vollsmose

Fyns Politi har tirsdag aften anholdt syv personer i og omkring Vollsmose i forbindelse med en formodet skudepisode. Der er ingen meldinger om sårede. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Politiet modtog klokken 18.10 en anmeldelse om, at der var blevet skudt i krydset ved Vollsmose Allé og Åsumvej i Odense. Umiddelbart efter blev to biler set køre fra det formodede gerningssted i hver sin retning.

Eksplosion rammer Kabul på årsdag for angrebene 11. september

Kort efter midnat onsdag lokal tid eksploderede en raket ved den amerikanske ambassade i Afghanistans hovedstad, Kabul. Embedsfolk ved ambassaden melder dog, at ingen er kommet til skade ved eksplosionen. Angrebet sker på 18-årsdagen for angrebene 11. september, hvor kaprede fly ramte mål flere steder i USA og dræbte tusinder.

