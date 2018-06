Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nattens nyheder

Historisk sø er klar til at blive genskabt

Søborg Sø bliver nu sandsynligvis til virkelighed, idet økonomien er på plads. Miljø- og Fødevarestyrelsen har netop bevilget 93 mio. kr. til projektet, der sandsynligvis kan være realiseret i 2022 eller 2023, og Naturstyrelsen har inviteret tre rådgivende ingeniørfirmaer til at byde på rådgivning på projektet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tre unge mænd ramt af skud i Husum

Tre unge mænd er onsdag aften blevet ramt af skud i Husum. Det bekræfter efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen. »Der har været en skudepisode, og tre personer er blevet ramt. De er nu bragt til hospitalet, men er alle uden for livsfare,« siger efterforskningslederen.

Canada åbner for lovligt salg af hash om fire måneder

Cannabis bliver legaliseret i hele Canada fra 17. oktober, oplyser premierminister Justin Trudeau. Dermed bliver Canada det andet land i verden med en landsdækkende legalisering af cannabis. Det skal stoppe organiseret kriminalitet, der tjener sine penge på det ulovlige hashmarked.

Asylcentre i Texas anklages for misbrug og misrøgt

Flere af de amerikanske asylcentre, der huser uledsagede flygtningebørn, har en række anklager om misbrug og misrøgt bag sig, viser en netop offentliggjort undersøgelse. Anklagerne lyder blandt andet på fysisk og seksuelt misbrug samt brud på reglerne for børnenes sikkerhed og velbefindende.

Viral kampagne samler 13 millioner til adskilte familier i USA

En indsamling for børn og familier, der er blevet adskilt ved den amerikansk-mexicansk grænse, er gået viralt og har genereret 13 millioner dollar på under en uge. Hjælpen er mindst lige så vigtig, efter Trump har underskrevet direktiv mod adskillelsen, mener foreningen bag indsamlingen.

Dagens avisforsider

Berlingske

En stor del af Københavns CO2-reduktion frem mod 2025 realiseres i Jylland og på Lolland, viser et nyt notat. CO2-regnskabet gør ikke nødvendigvis København mere grøn, siger ekspert.

B.T.

Journalist og radiovært René Fredensborg blev onsdag fyret med øjeblikkelig virkning fra Radio24syv. Ifølge B.T.’s kilder skyldes det, at han smuglede euforiserende stoffer til Folkemødet.

Børsen

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) forlader politik for at blive administrerende direktør i Dansk Erhverv. »Jeg vil dansk erhvervsliv det allerbedste,« siger han.

Ekstra Bladet

Den mand, der mandag aften blev jagtet og skuddræbt af to mænd på Amagerfælledvej, var ifølge Ekstra Bladet en 36-årig rockerpræsident. Der var tale om en målrettet likvidering.

Information

Tidligere integrationsministre har tilladt statsløse at få dansk statsborgerskab, selv om de har været i PET’s søgelys. Men ikke Inger Støjberg, hvilket kan føre til brud med FN-konvention.

Jyllands-Posten

Regeringen vil gøre det lettere at skyde ulve, der flere gange kommer tæt på mennesker. Godt, men ikke godt nok, lyder kritikken.

Kristeligt Dagblad

Borgernes tillid til landets advokater skal styrkes, og derfor skal advokater, der krænker god advokatskik, straffes hårdere, lyder det i nyt udspil fra regeringen.

Politiken

Efter en yderst kritisk rapport fra Rigsrevisionen om det omstridte it-system Sundhedsplatformen kræver flere berørte parter øjeblikkelig handling.

