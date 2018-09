Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Forskere advarer: Superbakterie har spredt sig til hospitaler

En superbakterie, der er resistent over for alle kendte antibiotika og som kan forårsage 'alvorlige' infektioner og sågar døden, har tilsyneladende på uopdaget vis spredt sig på hospitalsafdelinger over hele verden. Sådan lyder advarslen ifølge Ritzau, der citerer AFP, fra en gruppe af forskere i Australien. Advarslen kommer, efter at forskere ved University of Melbourne angiveligt har opdaget tre varianter af den multiresistente bakterie i prøver fra ti lande, herunder europæiske lande.

Kraftig tyfon i Japan

En kraftfuld tyfon ledsaget af store nedbørsmængder betyder, at flere end 500 flyafgange er blevet aflyst i Japan tirsdag. De japanske vejrtjenester advarer om oversvømmelser, kraftige vinde, høje bølger og skybrud i store dele af landet.

Høje bølger som følge af tyfonen.

Støjberg vil ikke genoverveje forslag om håndtryk

Flere Venstreborgmestre vil ifølge DR ikke følge loven, hvis det besluttes, at nye statsborgere skal igennem en håndtryksceremoni. Det får dog ikke udlændingeminister Inger Støjberg (V) til at genoverveje lovforslaget. Og selv om borgmestre er uenige, går hun ud fra, at de vil følge loven.

Inger Støjberg fotograferet den 23. juni 2017.

Stefan Löfven er klar til at lede en ny koalitionsregering

Den svenske statsminister, Stefan Löfven (S), åbner op for en koalitionsregering, hvis ingen af blokkene får flertal ved valget til Riksdagen på søndag. Han mener, at "alternativet er at give magten til Sverigedemokraterna (SD), et racistisk parti med nazistiske rødder."

Trump advarer om stor tragedie før planlagt angreb i Idlib

USA's præsident Trump advarer Rusland og Iran mod at støtte Syriens regeringsstyrker i en omfattende offensiv i Idlib-provinsen i Syrien, hvor der bor omkring tre millioner civile. FN advarer, at det kan blive startskuddet til en humanitær krise langt større end hidtil set i krigen.

Donald Trump.

Dagens avisforsider

Berlingske

Regeringen vil afsætte millioner til at bekæmpe fake news op til det kommende valg. PET skal styrkes for at modgå trusler fra fremmede lande, der vil forsøge at påvirke danskerne frem mod valget.

B.T.

Kronprins Frederik blev søndag opereret for en diskusprolaps, men det er nok nærmere hans gener end hans livsstil, der har fremprovokeret det, vurderer overlæge og rygspecialist.

Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary.

Børsen

Tilsammen har C25-chefer aktier for 1,3 milliarder kroner i egne selskaber. Forskellene mellem cheferne er dog store. Hver anden topchef har mindre end én årsløn investeret i aktier hos sin arbejdsgiver.

Ekstra Bladet

Nu starter Peter Madsens ankesag, hvor hans forsvarer kæmper for at få hans livstidsstraf ændret til en tidsbestemt straf. Tre topadvokater giver deres bedste råd til, hvad forsvareren kan gøre.

Peter Madsen.

Information

Den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon, der fik massiv kritik for at tro på konkurrencestaten, er bekymret for, om der er politisk lederskab nok til politiske reformer.

Jyllands-Posten

Mens de danske vandværker kæmper en stadig vanskeligere kamp med at skaffe tilstrækkeligt med rent drikkevand uden rester af sprøjtegift, siger nogle vandværksfolk nu de forbudte ord: Lad os rense vandet.

Kristeligt Dagblad

Det svenske valgsystem kritiseres for at være i strid med valghemmeligheden, og historier om, at Sverigedemokraternas valgsedler forvinder forud for søndagens valg, skaber vrede.

Politiken

Riisagers plan om en ny skoletype i Danmark betyder, at regeringen ikke behøver stå på mål for den udskældte skolereform forud for valget. Men timingen undrer, da reformen først evalueres næste år.