Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

FN indkalder til hastemøde efter russisk aggression ved Krim

FN's Sikkerhedsråd har indkaldt til ekstraordinært hastemøde mandag eftermiddag klokken fem dansk tid for at drøfte søndagens russisk-ukrainske konfrontation ved Krim-halvøen. Her åbnede russiske flådefartøjer ild mod ukrainske skibe.

Medier: Medicinsk udstyr skyld i mange patientskader

Store mængder medicinsk udstyr kommer på markedet uden at være testet på mennesker. Det skriver DR og Politiken, som er del af et internationalt samarbejde ved navn ”The Implant Files”. Udstyret kan være alt fra hofteskåle til pacemakere.

Mexico vil udvise voldelige migranter efter uro ved grænsen

Mexicanske myndigheder vil udvise voldelige migranter, der søndag forsøgte at trænge over et grænsehegn til USA, inden amerikansk politi affyrede tåregas mod flokken.

Optøjer ved grænsen. Foto: ADREES LATIF Vis mere Optøjer ved grænsen. Foto: ADREES LATIF

Over 500 mennesker er såret efter jordskælv i Iran

533 mennesker er kommet til skade i forbindelse med et jordskælv i det vestlige Iran søndag aften. Skælvet ramte provinsen Kermanshah og havde en beregnet størrelse på 6,4. Rystelserne kunne mærkes hele vejen til Iraks hovedstad, Bagdad.

Flere familier køber sig til privat fødselshjælp

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Danske Regioner går ind i en forebyggende syddansk netrådgivning - mindhelper.dk - til børn og unge med psykiske problemer. Bedre Psykiatri kalder det et desperat skud fra hoften.

Berlingske

Der bor i dag tæt på 50.000 polske statsborgere i Danmark. Selv om der er fuld beskæftigelse i Polen, kommer der flere til for at arbejde. Det er fint på alle måder, mener Dansk Byggeri.

B.T.

Efter et afslag på ophold i Danmark bor 13-årige Aphinya nu med sin familie i Flensborg. Hendes far finder det grotesk, at eksempelvis østeuropæere er bedre stillet i Danmark, end han er som dansk statsborger.

Børsen

Samme afdeling i Nordea, som foretog kontroversielle udbyttehandler, tilbød også investorer hjælp til blandt andet at omgå børsreglerne for storaktionærer.

Ekstra Bladet

Tidligere direktør i landets største a-kasse Michael Valentin undersøges for chikanerende opførsel. Den fyrede direktør mobbede tillidsfolk, viser interne e-mails.

Finans

For et år siden var Danish Crowns topchef, Jais Valeur, overbevist om, at den dramatiske krise i koncernens største datterselskab, Tulip Ltd., var løst. Han tog fejl. Krisen er nu vendt tilbage som en boomerang.

Information

Steve Bannon svor i sommer, at han ville forene Europas højrepopulister og føre dem til et stort gennembrud ved EU-Parlamentsvalget i 2019. Den opgave har dog vist sig vanskeligere at løfte end forudset.

Jyllands-Posten

Gravide kvinder og nybagte forældre betaler i stigende grad private jordemødre og andre i forbindelse med deres fødsel. De seneste ti år er antallet af privatpraktiserende jordemødre steget fra ganske få til cirka 100.

Kristeligt Dagblad

Efter amerikansk forbillede er flere danske politikere begyndt at bede deres følgere på sociale medier om økonomiske bidrag til valgkampen. Men brugen af de sociale medier kan i sig selv gøre valgkampen dyrere, påpeger forskere.

Politiken

Kontrollen med implantater har i årevis været underfinansieret, og ingen har overblik over omfanget af højrisikoprodukter, der i de fleste tilfælde aldrig er testet på mennesker.

