Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Pakistansk-indisk krise holder Thai Airways-fly på jorden

Thai Airways har aflyst samtlige afgange mellem Thailand og Europa onsdag aften og torsdag morgen. Det sker som konsekvens af, at Pakistan har lukket sit luftrum. Flyselskabets internationale præsident, Sumeth Damrongchaitham, beskriver situationen som en nødsituation og har indkaldt til hastemøde blandt de øverste ledere inden for den thailandske luftfartsindustri. Han siger videre, at der i øjeblikket arbejdes på at finde alternative ruter.

En ung mand er stukket ned nær Skjoldhøjskolen

En ung mand blev onsdag aften stukket ned i Aarhus. Politiet formoder, at knivstikkeriet har fundet sted ved Skjoldhøjskolen i bydelen Tilst. »Der har været noget vold, formentlig ude ved skolen. Vi er ikke helt sikre på gerningsstedet, men alarmopkaldet kom fra Skjoldhøjskolen, og derfor går vi ud fra, at det er sket i det område,« siger vagtchef Christian Riis fra Østjyllands Politi kort før klokken et natten til torsdag til Ritzau. Der er ikke noget, der tyder på, at det er banderelateret. Offeret, der ifølge politiet er i 20'erne, er kørt på hospitalet og er meldt uden for livsfare.

Trump: Det haster ikke at sikre atomaftale med Nordkorea

USA's præsident, Donald Trump, har "ikke travlt" med at forhandle en atomaftale på plads med Nordkorea. Det siger han på vej ind til torsdagens møde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i Vietnams hovedstad, Hanoi. Den amerikanske præsident har flere gange opfordret Nordkorea til at skrotte sine atom- og missilprogrammer. Men nu siger Trump, at det først og fremmest er vigtigt, at de to lande får et godt forhold. »Jeg mener, at det er vigtigt, at vi har et stærkt forhold. Når man har et godt forhold, kan der ske mange gode ting,« siger Donald Trump til de fremmødte journalister.

Canadas oppositionsleder kræver Justin Trudeaus afgang

Canadas premierminister, Justin Trudeau, beskyldes for at have forsøgt at blande sig i en sag om en canadisk virksomhed anklaget for korruption. Anklagerne kommer fra den tidligere justitsminister i Canada Jody Wilson-Raybould, der onsdag har afgivet forklaring til parlamentets retsudvalg. Ifølge Jody Wilson-Raybould modtog hun sidste år "indirekte trusler" fra regeringen med Trudeau i spidsen.

Repræsentanternes Hus godkender baggrundstjek ved alle våbensalg

Repræsentanternes Hus har godkendt den første store lovgivning om våbenkontrol i næsten 25 år. Loven kræver føderale baggrundstjek ved alle salg af skydevåben og ved overdragelse af våben. Lovforslaget blev vedtaget med stemmerne 240 for og 190 imod i Repræsentanternes Hus. Demokraterne, som har flertal i Repræsentanternes Hus, kalder godkendelsen et stort skridt mod at afslutte våbenlobbyens greb om Washington og adressere den epidemi af skydevåben, der hvert år dræber tusindvis af amerikanere.

