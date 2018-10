Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Flere georgiske asylansøgere sigtes af politiet

Der er sket en massiv opblomstring af asylansøgere fra Georgien, der hidtil i år udgør den tredjestørste gruppe i det danske system efter syrere og eritreere. Samtidig viser en opgørelse fra Rigspolitiet, at antallet af sigtelser mod georgiske asylansøgere i år er femdoblet i forhold til hele sidste år.

Læs mere her

Indonesisk passagerfly styrter i havet kort efter afgang

Et fly med 188 personer om bord fra det indonesiske lavprisselskab Lion Air er tidligt mandag morgen lokal tid styrtet i havet, kort tid efter at det lettede fra Indonesiens hovedstad, Jakarta. Alle om bord meldes savnet. Det oplyser landets eftersøgnings- og redningsmyndighed.

Læs mere her

Nyvalgt præsident vil ændre Brasiliens skæbne med folket

Den stærkt højreorienterede Jair Bolsonaro, der søndag vandt det brasilianske præsidentvalg, lover at forsvare "forfatningen, demokratiet og friheden". Han afviser dermed sine politiske modstanderes advarsler om, at han vil styre landet i en mere autoritær retning.

Læs mere her

Jair Bolsonaro afviser advarsler om, at han vil styre Brasilien i en mere autoritær retning efter søndagens valgsejr. Her ses han, efter han havde afgivet sin stemme søndag. Pilar Olivares/Reuters Vis mere Jair Bolsonaro afviser advarsler om, at han vil styre Brasilien i en mere autoritær retning efter søndagens valgsejr. Her ses han, efter han havde afgivet sin stemme søndag. Pilar Olivares/Reuters

Palæstinensisk leder siger nej til Trumps fredsplan

Den palæstinensiske selvstyreformand, Mahmoud Abbas, vil modsætte sig ethvert fredsforslag, der måtte komme fra den amerikanske præsident, Donald Trump. Han frygter, at USA's forslag vil give palæstinenserne en form for stat i Gazastriben og blot en vis grad af selvstyre til Vestbredden.

Læs mere her

Mahmoud Abbas under søndagens møde i Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) i Ramallah. Trump kommer ikke igennem med sin fredsaftale for Mellemøsten, siger den palæstinensiske leder. Mohamad Torokman/Reuters Vis mere Mahmoud Abbas under søndagens møde i Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) i Ramallah. Trump kommer ikke igennem med sin fredsaftale for Mellemøsten, siger den palæstinensiske leder. Mohamad Torokman/Reuters

Migrant dør efter sammenstød med politi nær Mexicos grænse

En 26-årig mand fra Honduras er død, efter at en karavane med migranter fra Centralamerika på vej mod USA i weekenden stødte sammen med politiet nær grænsen mellem Guatemala og Mexico. Omkring ti personer, inklusive politi og migranter, kom til skade under sammenstødene.

Læs mere her

Avisernes forsider

Berlingske

For at øge kontrollen med de biler, der kører ind i byernes miljøzoner, vil regeringen indføre faste nummerpladeskannere i de fire største byer. Kritikere er bekymrede for øget overvågning.

Læs mere her

B.T.

Grevinde Alexandra frasagde sig sidste år 2,4 millioner kroner i apanage fra juli 2020. Det vakte opsigt, og vennerne kaldte det ”vanvittigt”. Men det var det helt rigtige at gøre, fortæller hun nu.

Læs mere her

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Børsen

En stribe nordiske entreprenørkoncerner slås med milliardnedskrivninger trods rødglødende byggeaktivitet. En årsag er stigende udgifter til løn og materialer, når det går godt i samfundsøkonomien.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Marianne Jelveds verdens blev knust, da hendes mand døde i maj 2017. Den radikale politiker er stadig i sorg og har siden måtte kæmpe for at finde frem til en ny identitet som enke.

Finans

Ny lovgivning skulle have givet forbrugerne mulighed for at se, hvem der betaler for aktieanalyserne. I stedet er det endt med en jungle af analytikere, der er betalt af de virksomheder, der lovprises.

Læs mere her

Information

Antallet af studerende, der dropper ud af universiteterne, er siden 2014 steget med 20 procent. Politiske tiltag som fremdriftsreformen og uddannelsesloftet er en afgørende del af forklaringen, vurderer eksperter.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Det politiske fokus må ikke fjernes fra landbruget, lyder det fra tidligere miljø- og fødevareminister Hans Christian Schmidt (V), som opfordrer regeringen til at afskaffe pesticidafgifterne.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Nye Borgerliges ultimative udlændingekrav er hovedsageligt en gave til Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen (S), hvis vinderchancer øges i takt med tilslutningen til det på papiret borgerlige parti.

Læs mere her

Politiken

Trods seks år med stigende priser kan familier uden friværdi stadig købe hus i Aarhus og Københavns omegn. Solid reallønsfremgang og halvering af renteudgifter er forklaringen.

Læs mere her