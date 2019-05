Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Tiltale: Spiller spionerede modstandere i online poker

Flere gange i løbet af en årrække sad otte professionelle pokerspillere og spillede online poker, uvidende om at en ubuden gæst lurede med på deres skærme. Fra 2008 til 2014 lykkedes det en anden professionel pokerspiller at snige sig adgang til de otte spilleres computere på adresser i København, Aarhus og i Berlin eller Las Vegas, hvorpå han installerede et spionprogram. Sådan lyder det i hvert fald i tiltalen mod pokerspilleren. Tirsdag begynder retssagen i Københavns Byret.

Trump tildeler golfikonet Tiger Woods medalje

Det amerikanske golfikon Tiger Woods er mandag ved en ceremoni i Det Hvide Hus blevet tildelt præsidentens frihedsmedalje af Donald Trump. Det skriver flere medier, herunder nyhedsbureauet AP. Woods får medaljen som påskønnelse for sin sejr i majorturneringen US Masters i april og for sin "store succes i livet". Ved overrækkelsen af medaljen roste Trump Tiger Woods' "uophørlige" sejrsvilje.

Ved en ceremoni har Tiger Woods fået USA's højeste civile udmærkelse som anerkendelse af stort comeback.

Kilde: USA vil vende Venezuelas militær væk fra Maduro

USA's vicepræsident, Mike Pence, vil tirsdag tilbyde militæret i Venezuela nye incitamenter til at vende præsident Nicolas Maduro ryggen. Det oplyser en anonym højtstående embedsmænd til nyhedsbureauet Reuters. Mike Pence vil i en tale klokken 15.25 lokal tid - klokken 21.25 dansk tid - fra udenrigsministeriet komme med en række amerikanske tiltag som svar på den seneste uges uroligheder i Venezuela.

Finansminister afviser at udlevere Trumps skattepapirer

Et juridisk slagsmål om præsident Donald Trumps skatteopgørelser er under opsejling i USA. Et udvalg i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal, har anmodet om at få udleveret Trumps skattepapirer. Men det afviser finansminister Steven Mnuchin, skriver nyhedsbureauet AP. Som finansminister er Mnuchin den øverst ansvarlige for skattevæsnet. Mnuchin beggrunder afslaget med, at kravet fra udvalget "mangler et legitimt lovgivningsmæssigt formål".

USA beskylder Kina for at bryde handelsløfter

USA's topforhandlere beskylder Kina for at have trukket tidligere løfter i handelssamtaler mellem de to lande tilbage. Derfor er USA indstillet på at indføre forhøjede toldsatser med virkning fra denne uge, som præsident Donald Trump advarede om i weekenden. Det siger handelsrepræsentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin mandag ifølge flere nyhedsbureauer.

