Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Europæiske stormagter giver Iran skylden for saudisk olieangreb

Frankrig, Tyskland og Storbritannien er enige om, at Iran 'bærer ansvaret' for et angreb på to saudiarabiske olieanlæg tidligere på måneden, udtaler de tre europæiske lande i en fælles erklæring.

Læs mere her

Ifølge Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, har iranerne udelukket muligheden for at forhandle en ny atomaftale på plads med de europæiske stormagter. (Arkivfoto) Atta Kenare/Ritzau Scanpix Vis mere Ifølge Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, har iranerne udelukket muligheden for at forhandle en ny atomaftale på plads med de europæiske stormagter. (Arkivfoto) Atta Kenare/Ritzau Scanpix

FN-chef efter topmøde: Vi kan vinde klimaræset

FN's generalsekretær, António Guterres, ser klare fremskridt ved klimatopmødet i New York. Imens siger statsminister Mette Frederiksen (S), at vores generation vil blive vurderet ud fra, hvordan vi håndterer de globale klimaforandringer.

Læs mere her

FN's generalsekretær, Antonio Guterres, mener, at mandagens klimatopmøde var en succes. Lucas Jackson/Reuters Vis mere FN's generalsekretær, Antonio Guterres, mener, at mandagens klimatopmøde var en succes. Lucas Jackson/Reuters

Teknologigiganter støtter newzealandsk antiterror-initiativ

Verdensledere er gået sammen med teknologivirksomheder, herunder Facebook, YouTube og Google, om en ny organisation, der skal håndtere terrorisme og ekstremistisk indhold online.

Læs mere her

I kølvandet på massakren i Christchurch allierede Jacinda Ardern sig med Emmanuel Macron og indkaldte til topmødet Christchurch Call to Action den 15. maj i Paris. (Arkivfoto) Alain Jocard/Ritzau Scanpix Vis mere I kølvandet på massakren i Christchurch allierede Jacinda Ardern sig med Emmanuel Macron og indkaldte til topmødet Christchurch Call to Action den 15. maj i Paris. (Arkivfoto) Alain Jocard/Ritzau Scanpix

Hvert land kan selv beslutte at flyve med 737 Max-fly igen

Det er op til hvert enkelt land, hvornår det vil bruge Boeing 737 Max-fly igen. Det skriver den amerikanske luftfartsmyndighed (FAA) i en pressemeddelelse mandag.

Læs mere her

21. marts var utallige fly af typen Boeing 737 Max stadig holdt nede på jorden efter et halvt års flyveforbud grundet to dødelige styrt. Her på Boeing Field i Seattle i USA. Lindsey Wasson/Reuters Vis mere 21. marts var utallige fly af typen Boeing 737 Max stadig holdt nede på jorden efter et halvt års flyveforbud grundet to dødelige styrt. Her på Boeing Field i Seattle i USA. Lindsey Wasson/Reuters

Kulglade Kina tøver med nye klimaløfter

Kina, der udleder mere CO2 end USA og EU tilsammen, fastholder klimamål, der ifølge organisation gør det noget nær umuligt at opfylde målene i Parisaftalen.

Læs mere her