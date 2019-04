Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Vidner så person blive bevidst påkørt efter stort slagsmål

En person blev ifølge vidner bevidst kørt ned på en gade i Odense efter et stort slagsmål mellem to grupper. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen. »Vi fik en anmeldelse klokken 19.05 om en stort slagsmål mellem to grupper i Korsløkkehaven i Odense, men da vi kommer derud, er der ingen,« siger Ehm Christensen. »Ti minutter senere får vi så en anmeldelse om, at tre biler er kørt sammen og en person er blevet bevidst påkørt, fortsætter han.«

Trump siger farvel til minister med ansvar for grænsen

Den amerikanske minister for national sikkerhed, Kirstjen Nielsen, trækker sig fra sin post. Det bekræfter USA's præsident, Donald Trump, på Twitter. Det er angiveligt præsidentens utilfredshed med Nielsens indsats på asyl- og immigrationsspørgsmålet, der er årsagen, skriver tv-stationen CBS. »Kirstjen Nielsen forlader sin position, og jeg takker hende for hendes tjeneste,« skriver Trump på Twitter.

Eftersøgt danskers IS-slaver: Han bar ofte selvmordsbælte

For første gang nogensinde står førstehåndsvidner frem, der har mødt Basil Hassan i IS-kalifatet. Hassan mistænkes blandt andet for attentatforsøget på islamkritikeren Lars Hedegaard i 2013. Til DR Nyheder fortæller kvinder detaljerede historier om, hvordan Basil Hassan fremstillede bomber og ofte havde et selvmordsbælte med sig.

Måling: Spaniens socialister står til at vinde parlamentsvalg

Parlamentsvalget i Spanien den 28. april vil ifølge en ny meningsmåling ikke løse op for den politiske hårdknude i landet. Det regerende socialistparti (PSOE) vil ifølge målingen vinde valget med 31,1 procent af stemmerne, men står ikke til at kunne danne en flertalsregering. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Folketingsvalg spøger forud for duel mellem EU-kandidater

Mandag mødes en række af de danske spidskandidater til EU-Parlamentet til en af de første dueller på argumenter, når de alle er samlet til debat på Marriott Hotel. Til debatten er ni danske kandidater - otte af dem spidskandidater. Derudover får debatten også svensk og finsk islæt. To kandidater fra hvert land - herunder Sverigedemokraternas spidskandidat i Sverige - deltager også. Selv om debatten sætter gang i valgkampen frem mod valget til EU-Parlamentet 26. maj, kommer den muligvis til at have et vis overlap med den folketingsvalgkamp, der skal finde sted inden for de næste tre måneder.

