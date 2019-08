Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Kovac sender undskyldning til Guardiola for jagt på angriber

Bayern Münchens cheftræner, Niko Kovac, har i et telefonopkald til Manchester City-manager Pep Guardiola undskyldt for offentligt at have udtalt sig om et muligt klubskifte for City-angriberen Leroy Sane. Det fortalte han på et pressemøde efter Bayerns nederlag til Tottenham onsdag aften.

Militærfly styrter og sårer syv flyentusiaster i USA

Et amerikansk militærfly styrtede onsdag ned i en nationalpark og sårede syv personer, der befandt sig på en udsigtspost, hvorfra flyentusiaster jævnligt betragter militærfly i aktion. Det er uvist, hvad der er sket med piloten. Ulykken skete i Death Valley National Park ved en kløft ved navn Star Wars Canyon.

Personer, der betragtede militærfly fra en udsigtspost i Star Wars Canyon, blev såret, da et fly styrtede ned. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Personer, der betragtede militærfly fra en udsigtspost i Star Wars Canyon, blev såret, da et fly styrtede ned. Foto: ETIENNE LAURENT

USA udskyder sanktioner mod Irans atompartnere

De sidste seks afsnit er tilføjet med mere baggrund om konflikten mellem Iran og USA. USA forlænger sanktionsdispensationer for lande, der samarbejder med Iran om udvikling af atomkraft til civile formål. Det meddeler præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, i et interview med Fox Business Network. Dispensationerne forlænges med 90 dage.

USA fastholder militærøvelse trods nordkoreanske missiltests

USA vil holde fast i militærøvelse med Sydkorea trods trusler fra Nordkorea. Det oplyser en højtstående amerikansk forsvarskilde natten til torsdag dansk tid til nyhedsbureauet Reuters. Militærøvelsen skal efter planen afholdes på Den Koreanske Halvø i august.

Ifølge Trumps sikkerhedsrådgiver har Nordkorea ikke brudt nogle løfter til USA ved at prøveaffyre missiler. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Vis mere Ifølge Trumps sikkerhedsrådgiver har Nordkorea ikke brudt nogle løfter til USA ved at prøveaffyre missiler. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Efter 14 års debat træder burkaforbud i kraft i Holland

Torsdag træder et tildækningsforbud i kraft i Holland. Det sker efter 14 års intens politisk debat om emnet. Forbuddet indebærer, at beklædningsgenstande, der "dækker ansigtet" - såsom burkaer og slør - fra 1. august ikke længere må bæres i offentlige institutioner. Forbuddet gælder således blandt andet på hospitaler, i skoler, regeringsbygninger og offentlige transportmidler.

