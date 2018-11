Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Det Hvide Hus inddrager CNN-journalists akkreditering

CNN's korrespondent i Det Hvide Hus Jim Acosta har fået inddraget sin akkreditering efter en konfrontation med præsidenten på et pressemøde. De to begyndte at diskutere, da Jim Acosta spurgte Donald Trump om en karavane af migranter, der er på vej op gennem Mexico med kurs mod grænsen til USA.

Læs mere her

Dansk politi løslader iranere sigtet for billigelse af terror

Midt- og Vestsjællands Politi har løsladt tre mænd, der onsdag morgen blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf omhandlende billigelse af terror. Politiet oplyser, at de anholdte i løbet af eftermiddagen og aftenen blev afhørt i sagen med assistance fra en tolk.

Læs mere her

To busser kolliderer i Zimbabwe og dræber 47 mennesker

47 mennesker mistede onsdag livet, da to busser kolliderede på en vej mellem Zimbabwes hovedstad, Harare, og den østlige by Rusape. På Twitter skriver Zimbabwes største avis, The Herald, at billeder fra ulykkesstedet er for voldsomme til at offentliggøre.

Læs mere her

Trafikulykker er almindelige i Zimbabwe, hvor mange af vejene er dårligt vedligeholdt. Billedet her er fra en buslykke i 2007, hvor 34 mennesker blev dræbt. Desmond Kwande/Ritzau Scanpix Vis mere Trafikulykker er almindelige i Zimbabwe, hvor mange af vejene er dårligt vedligeholdt. Billedet her er fra en buslykke i 2007, hvor 34 mennesker blev dræbt. Desmond Kwande/Ritzau Scanpix

Nyt Samuelsen-kontor koster 340.000 kroner

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har indkøbt borde, stole, reoler, puder, lamper, malearbejde og arkitekthjælp for 340.000 kroner til indretning af sit kontor i Udenrigsministeriet, skriver Politiken. Beløbet overrasker flere af Samuelsens forgængere.

Læs mere her

Over 36 millioner fulgte midtvejsvalget på tv i USA

Flere end 36 millioner tv-seere i USA fulgte med fra skærmen, da midtvejsvalget løb af stablen tirsdag. Mere præcist gjaldt det 36,1 million seere, og det er en stigning på hele 59 procent sammenlignet med det seneste midtvejsvalg i 2014.

Læs mere her

Under det amerikanske midtvejsvalg tirsdag var det Fox News, der lokkede flest tv-seere til. 7,78 millioner seere fulgte med på kanalen, viser tal fra analysefirmaet Nielsen. Rick Wilking/Reuters Vis mere Under det amerikanske midtvejsvalg tirsdag var det Fox News, der lokkede flest tv-seere til. 7,78 millioner seere fulgte med på kanalen, viser tal fra analysefirmaet Nielsen. Rick Wilking/Reuters

Avisernes forsider

Berlingske

Finanskrisen fik i en årrække skylden for, at danskernes skattegæld steg voldsomt. Men allerede fra 2007 eksploderede gælden, i takt med et nyt inddrivelsessystem aldrig kom til at fungere.

Læs mere her

B.T.

Hvis Britta Nielsen, der er sigtet for millionsvindel, får sit ønske opfyldt om at blive udleveret til Danmark i retten i Johannesburg, risikerer hun stadig at tilbringe måneder bag tremmer i Sydafrika.

Læs mere her

Britta Nielsen er sigtet for svindel for 111 millioner kroner. Foto: Wiegaarden Fotostudie Vis mere Britta Nielsen er sigtet for svindel for 111 millioner kroner. Foto: Wiegaarden Fotostudie

Børsen

Skattestyrelsens britiske advokatkontor Pinsent Mason afkræves svar, efter at det er kommet frem, at advokatkontoret har rådgivet svindelmistænkte Sanjay Shah om aktieudlån og komplekse skattestrukturer.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Hvis man vil slippe for realkreditselskabernes bidragssatser, kan man tage et prioritetslån. Man skal dog være varsom, da banken stadig kan skrue på lånet, advarer ekspert.

Finans

Nye oplysninger om, at den australske bank og TDC-ejer Macquarie samarbejdede med den svindelmistænkte Sanjay Shah vækker forargelse på Christiansborg.

Læs mere her

Information

Med flere kvindelige kandidater i front vandt Demokraterne en vigtig sejr i Repræsentanternes Hus. Uddannede kvinder i forstæderne, der stemte på Trump i 2016, vendte ham ryggen ved midtvejsvalget.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Der er lagt op til to års indædt politisk infight i USA, efter at begge partier onsdag kunne erklære en form for sejr i midtvejsvalget.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Selv om præsidenten er stækket efter tirsdagens midtvejsvalg, er den "demokratiske bølge" ikke skyllet over dørtrinnet i Det Hvide Hus, og kløfterne i det amerikanske samfund er lige så dybe som før.

Læs mere her

Politiken

Det er et åbent spørgsmål, om Demokraterne kan bruge sejren i Repræsentanternes Hus som løftestang ved præsidentvalget om to år. For Trump står stærkere end nogensinde.

Læs mere her