Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Republikanere stormer høring i protest mod rigsretsproces

Et politisk stunt førte onsdag amerikansk tid til kaotiske tilstande i Repræsentanternes Hus. Her stormede republikanske kongresmedlemmer en lukket høring i forbindelse med rigsretsprocessen mod USA's præsident, Donald Trump. De omkring 25 republikanere nægtede i flere timer at forlade det rum, hvor Laura Cooper skulle til at afgive forklaring foran både demokratiske og republikanske kongresmedlemmer.

Paragraf brugt mod Stein Bagger er i spil mod Britta Nielsen

En særlig alvorlig paragraf er værd at bemærke, når en anklager i Københavns Byret torsdag vil læse op fra anklageskriftet mod Britta Nielsen, der er tiltalt for svindel i Socialstyrelsen for knap 117 millioner kroner. Anklagemyndigheden har ikke bare tiltalt hende for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Den vil også tage den særlige paragraf 88 i brug, som kan øge straffen ved "særdeles skærpende omstændigheder."

Anklageren i Britta Nielsen-sagen vil benytte en paragraf brugt, der blev brugt imod Stein Bagger, der i 2009 fik syv års fængsel, da han tilstod svindel for over 800 millioner kroner i IT Factory. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anklageren i Britta Nielsen-sagen vil benytte en paragraf brugt, der blev brugt imod Stein Bagger, der i 2009 fik syv års fængsel, da han tilstod svindel for over 800 millioner kroner i IT Factory. Foto: Liselotte Sabroe

Thailands konge fyrer seks embedsmænd i skandaløs uge

Thailands konge, Maha Vajiralongkorn, har fyret seks højtstående royale embedsmænd. Det skyldes embedsmændenes "onde handlinger". Sådan lyder det fra kongehuset onsdag. Dermed fortsætter en uge med usædvanligt mange intriger og skandaler i kongehuset. Udviklingen følges med undren og stor interesse i befolkningen. Meldingen kommer, blot dage efter at kongen fratog sin nyligt udnævnte særlige ledsagerske alle titler og militære ordner.

Svækket Justin Trudeau udelukker koalition i Canada

Premierminister Justin Trudeau har efter mandagens valg i Canada ikke længere det samme faste greb om magten. Derfor bliver den svækkede sejrherre nødt til at række hånden ud til andre partier. Men man skal hverken regne med en koalitionsregering eller en fast koalition i landet. Det understreger den liberale Trudeau på en pressekonference, hvor han fortæller, at han i de kommer uger vil tage fat i ledere fra de forskellige canadiske partier.

Sejrherren Trudeau skruer ned for retorikken efter mandagens valg. Han har fået en hel del at tænke over. Foto: PATRICK DOYLE Vis mere Sejrherren Trudeau skruer ned for retorikken efter mandagens valg. Han har fået en hel del at tænke over. Foto: PATRICK DOYLE

Dansk advokat er sigtet for skattefusk for 161 millioner

Den 69-årige danske rigmand og advokat Jeffrey Galmond er mistænkt for at have begået groft skattesvig for 161 millioner kroner. Det viser efterforskningsmateriale fra Nordsjællands Politi og Skattestyrelsens særlige straffesagsenhed, som Børsen er bekendt med indholdet af. Efterforskningen blev indledt i februar i år, og den førte i juni til, at Jeffrey Galmond blev sigtet for overtrædelse af straffeloven med en strafferamme på otte års fængsel.

