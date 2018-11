Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Claes Bang indtager rollen som Dracula i ny Netflix-serie

Den danske skuespiller Claes Bang skal indtage den ikoniske rolle som vampyren Dracula i en ny miniserie bestående af tre afsnit. Det oplyser streaminggiganten Netflix i en pressemeddelelse. Serien er skrevet og skabt af Steven Moffat og Mark Gattis, der blandt andet har været producere på den populære serie 'Sherlock'.

Læs mere her

Georgien vælger for første gang kvinde som præsident

Onsdagens anden og afgørende runde af præsidentvalget i Georgien faldt ud til fordel for den 66-årige Salomé Zurabisjvili. Dermed bliver hun det første kvindelige statsoverhoved i den tidligere sovjetrepublik.

Læs mere her

Salomé Zurabisjvili. Foto: VANO SHLAMOV Vis mere Salomé Zurabisjvili. Foto: VANO SHLAMOV

Mette F. vil hjælpe de svage ved beskatning af de rigeste

Den stigende ulighed er en af de absolut største udfordringer, det danske samfund står over for. Det mener Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen. Hun præsenterer derfor et udspil om at indføre højere skat på formueindkomster. Det skal kræve flere penge fra få personer med meget høje indkomster.

Læs mere her

Afgørende afstemning 11. december kan afgøre brexits fremtid

Det britiske parlament vil holde en afgørende brexitafstemning 11. december, som skal vise, om der er støtte til premierminister Theresa Mays brexitaftale. Godkender parlamentet ikke den brexitaftale, som May har forhandlet på plads, kan der komme et brexit uden skilsmisseaftale.

Læs mere her

Ministerium forsinker igen undersøgelse af problemer i Skat

Endnu en gang forsinker Skatteministeriet arbejdet i den særligt nedsatte kommission, der skal kulegrave 15 års problemer i skattevæsenet og potentielt udtale kritik af ansvarlige embedsmænd og politikere. Skatteministeriet har igen overskredet deadlines for udlevering af materiale, skriver Berlingske.

Læs mere her

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er guld værd for arbejdskrafthungrende rengøringsvirksomheder, vaskerier og kantiner. Hver femte i servicebranchen er rykket fra offentlig hjælp til selvforsørgelse.

Læs mere her

Berlingske

I 2011 lovede Socialdemokratiet og SF 300 millioner kroner ekstra til Skat om året for at rette op på besparelser. Men i stedet fik S-regeringen udrulningen af Skat til at køre helt af sporet, mener eksperter.

Læs mere her

ARKIVFOTO. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Sarah Christine Nørgaard

B.T.

Den svindelsigtede Britta Nielsens svigersøn, Kian Omid Mirzada, blev i 2014 idømt fire måneders ubetinget fængsel for at have orkestreret et brutalt overfald på to mænd.

Læs mere her

Børsen

Regeringen og Dansk Folkeparti er tæt på at vedtage en lov, der fratager en gruppe danskere, der arbejder i udlandet, retten til dagpenge. Beskæftigelsesministeren mener, det er rimeligt.

Læs mere her

Ekstra Bladet

En tidligere bandidosrocker, der er tiltalt for et mord på en 30-årig mand ved Randers Regnskov i fjor, foretog en række kalkulerede forholdsregler for at gøre politiets efterforskning besværlig.

E-avisen Finans

Nordeas filial på Vesterbrogade i København indgår som et centralt omdrejningspunkt i den hvidvaskanklage, som for kort tid siden ramte banken. Det viser en gennemgang af fortroligt materiale.

Læs mere her

Information

I denne uge strejker børn og unge i hele verden fra skole for at fortælle de voksne, at de skal handle nu for at begrænse klimaforandringerne. 16 børn fra otte lande fortæller til Information, hvorfor de dropper skolen.

Læs mere her

Jyllands-Posten

I snart et årti har Tysklands begrænsning på strøm fra Danmark kostet milliarder af kroner i tabt eksport og sløvet den grønne omstilling. EU-Kommissionen er på vej med en principiel afgørelse i sagen.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Danske liberales store dilemma i krydsfeltet mellem europæiske føderalister og nationalister blev mejslet ud under Lars Løkke Rasmussens (V) tale til Europa-Parlamentet, skriver Kristeligt Dagblad i en analyse.

Læs mere her

Politiken

Nato og USA bomber mere end nogensinde i Afghanistan, men alligevel har Vesten aldrig været længere væk fra en sejr i det krigshærgede land. Samtidig bliver USA ydmyget af Taliban, vurderer ekspert.

Læs mere her