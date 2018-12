Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Bombeeksperter er tilkaldt efter kraftig eksplosion i Malmø

Svenske bombeeksperter er natten til tirsdag blevet tilkaldt efter en kraftig eksplosion i en butik i Malmø. Det skriver flere svenske medier. Eksplosionen var så voldsom, at den ødelagde facaden på og indgangen til en købmandsbutik på Lantamannagatan. Politiet modtog anmeldelsen kort før klokken to. »Det var en kraftig eksplosion, så vi fik flere opkald fra bekymrede borgere, der havde hørt det høje brag. Men ingen har set noget,« fortæller Thomas Söderberg, der er vagtchef ved politiet i region syd, til avisen Expressen.

Læs mere her

Første danske teleselskab lancerer elektronisk simkort

Det kan inden for en overskuelig fremtid være slut med at proppe det lille simkort af plastik ind i sin telefon. Teleselskabet 3 åbner som det første danske muligheden for elektroniske simkort - kendt som eSim. I første omgang er det for de nyeste modeller af iPhones. Det gælder iPhone Xs, Xs Max og Xr.

Læs mere her

Støjberg melder afbud til slutmøde om FN's migrantpagt

Det bliver ikke integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V), der på Danmarks vegne skal tilslutte sig den omdiskuterede FN-pagt om migration, når FN-landene den 10. og 11. december mødes i Marokko. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten. Det var ellers planen. Men nu skal ministeren ikke af sted.

Læs mere her

Inger Støjberg. Foto: Philip Davali Vis mere Inger Støjberg. Foto: Philip Davali

Studerende sender selvbygget satellit i kredsløb

Når fragtrumskibet "Dragon" tirsdag aften sendes afsted fra rumbasen Kennedy Space Center i Florida, vil det blive nøje fulgt af en gruppe aarhusianske studerende. Med om bord er en satellit, som er designet, samlet og afprøvet af studerende fra Aarhus Universitet.

Læs mere her

Mays toprådgiver risikerer suspendering for brexit-vejledning

Theresa Mays øverste juridiske rådgiver og parlamentsmedlem, Geoffrey Cox, står over for en mulig suspendering i det britiske underhus. Det skyldes, at han har nægtet at udlevere et juridisk memo om sin rådgivning til premierministeren i forbindelse med brexitforhandlingerne.

Læs mere her

Theresa May. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Theresa May. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Dagens avisforsider

Berlingske

En række voldssager i folkeskoler og gymnasier har sat fokus på vold i skoletiden. Men omfanget af vold begået af elever mod elever er ukendt. Flere organisationer efterlyser en kortlægning, og undervisningsministeren er klar til at gå i gang.

Læs mere her

B.T.

I en ny bog afslører netop afdøde Kim Larsen, at han i sine unge år havde det svært med kvinder, og at hans seksuelle debut må siges at være mislykkedes. Det var, selv om han bildte vennerne ind, at han var ”jordens største tyr”.

Børsen

Profit skal ikke før etik, siger Michael Rasmussen, der er formand i Finans Danmark, efter et år hvor hvidvask og udbytteskandaler har kostet flere hoveder i toppen af den danske finansbranche.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Landets største a-kasse ønskede et møde med Lars Løkke Rasmussen, så direktøren valgte at give tilsagn om at støtte Løkkefonden med 50.000 kroner, fortæller han.

E-avisen Finans

Den danske medicinalindustri står historisk stærkt, og eksporten af dansk medicin forventes nu for første gang at krydse enorme 100 mia. kr.

Læs mere her

Information

Den vigtige klimaforhandling COP24, der i disse dage afholdes i Katowice i Polen, skal bane vej for Parismålenes realisering. Men den er fyldt med potentielle konflikter og forestås af et værtsland, der vil holde fast i kullene til 2050.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Tyskland stiller med kansler Angela Merkel, men Danmark tøver med at sende en repræsentant fra højeste sted, når Danmark skal tilslutte sig den omdiskuterede FN-pagt om migration ved et FN-møde i Marrakesh 10.-11. december. Støjberg melder afbud.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

En ny model skal forhindre udenlandske donationer til trossamfund, hvis donationen sigter mod at underminere grundlæggende frihedsrettigheder. Ønsket er at ramme yderliggående moskéer, men kirkelige trossamfund risikerer også at blive ramt, lyder det fra flere sider.

Læs mere her

Politiken

I strid med forsvarets tidligere forklaring fik garderne direkte ordrer om at lukke Kastellet under det kinesiske statsbesøg i 2012. To instrukser er de første beviser på, at andre myndigheder end politiet skulle afvise civile.

Læs mere her