Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

USA sender hangarskib til Mellemøsten som signal til Iran

USA vil sende hangarskibet USS Abraham Lincoln og en tilhørende flådestyrke til Mellemøsten for at sende et "klart og umisforståeligt" signal til Irans præstestyre. Det siger præsident Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, i en udtalelse natten til mandag dansk tid.

Læs mere her

Boeing ændrede i advarselssystem uden at varsle flyselskaber

Den amerikanske flyproducent Boeing undlod i flere måneder at gøre flyselskaber og luftfartsmyndigheder opmærksomme på, at et advarselssystem ombord på flytypen 737 MAX ikke virkede efter hensigten. Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet udsendt søndag, skriver nyhedsbureauet AP. Boeing valgte først at fortælle den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, om uhensigtsmæssige ændringer til det såkaldte AOA-system efter et flystyrt i Indonesien i oktober sidste år.

Læs mere her

Avis: Kina overvejer at aflyse samtaler efter Trump-tweet

Kina overvejer at aflyse planlagte handelssamtaler med USA denne uge efter en trussel fra præsident Donald Trump om at sætte toldsatserne på kinesiske varer op. Det skriver Wall Street Journal natten til mandag ifølge Reuters. Avisen har oplysningen fra en anonym kilde. Kilden tilføjer, at en eventuel aflysning vil være i tråd med Kinas strategi om ikke at forhandle under trusler.

Læs mere her

Kina overvejer ifølge avis at blive væk fra handelssamtaler denne uge efter toldtrusler fra præsident Trump. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Kina overvejer ifølge avis at blive væk fra handelssamtaler denne uge efter toldtrusler fra præsident Trump. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

En ung mand er dræbt efter sammenstød på østjysk motorvej

En trafikulykke på E45 Nordjyske Motorvej har natten til mandag kostet en 23-årig mand livet. Det fortæller Morten Bang Rasmussen, vagtchef ved Østjyllands Politi, til Ritzau. Ulykken skete på motorvejsstrækningen mellem Hadsten og Sønder Borup.

Læs mere her

Medie: Israel og Hamas indgår våbenhvile efter blodig weekend

Israel og den palæstinensiske enklave Gaza er blevet enige om stoppe de gensidige angreb, som hen over weekenden har kostet mindst 26 personer livet. Det oplyser en tv-station, der kontrolleres af den palæstinensiske Hamas-bevægelse, natten til mandag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Aftalen om en våbenhvile er ikke bekræftet fra israelsk side.

Læs mere her