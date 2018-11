Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Advokat: Danske Bank forbød whistleblower at gå til politiet

Whistlebloweren, der fik hvidvasksagen fra Danske Bank til at rulle, var blevet forbudt at fortælle myndighederne om sagen på grund af en tavshedsklausul. Det siger en advokat ifølge Berlingske. Danske Bank har tidligere sagt, at banken ikke ønskede at stå i vejen for whistleblowerens kontakt med myndighederne.

Læs mere her

Melania Trump kræver national sikkerhedsrådgivers afgang

USA's førstedame, Melania Trump, pressede tirsdag offentligt på for en fyring af Mira Ricardel, der er stedfortrædende national sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus. Den usædvanlige kritik kommer, midt i spekulationer om hvorvidt præsident Donald Trump er i gang med at rydde op i sin administration.

Læs mere her

13-årig dreng død efter boksekamp i Thailand

Thailand er i chok over 13-årig drengs død efter boksekamp. Dødsfaldet har genoplivet debatten om et forbud mod kampe mellem børn i den nationale kampsport thaiboksning. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Læs mere her

Én deltidsansat skal kontrollere tobakssalg i hele landet

Ved Folketingets åbning truede sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) de butikker, der ulovligt sælger tobak til mindreårige, med øget kontrol og bøder. Men den omtalte kontrol af alle butikkerne skal foretages af mindre end én fuldtidsstilling, skriver Berlingske onsdag.

Læs mere her

Advokat udpeger 'El Chapo' som syndebuk for egentlig kartelleder

Den mexicanske narkobaron Joaquin 'El Chapo' Guzman var blot en syndebuk for Sinaloa-kartellets sande ledere. Det sagde advokaten for 'El Chapo' tirsdag under det første retsmøde i en sag, hvor han er anklaget for at have givet ordre til tusindvis af drab på sine rivaler og smugling af kokain til USA.

Læs mere her

ARKIVFOTO af Joaquin "El Chapo" Guzman. Foto: ALFREDO ESTRELLA Vis mere ARKIVFOTO af Joaquin "El Chapo" Guzman. Foto: ALFREDO ESTRELLA

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Arbejdstilsynet har i år givet over dobbelt så mange påbud for tidspres og for stor arbejdsbyrde på landets hospitaler som hele sidste år. Lægerne slår alarm over arbejdspresset for hospitalspersonalet.

Berlingske

Indtil for to uger siden havde Danske Banks whistleblower i hvidvask-sagen ikke lov til at tale med politiet. Det skyldes, at whistlebloweren ved sin fratræden underskrev en skrap tavshedsklausul.

Læs mere her

B.T.

Morten Larsens kæreste skar halsen over på parrets niårige datter. Nu er drabsmanden på uledsaget udgang fra fængslet.

Læs mere her

Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016, da han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Foto: Lars Horn / Baghuset Vis mere Morten Larsens liv blev knust på et øjeblik den 15. juni 2016, da han finder sin ni-årige datter med halsen skåret over. Foto: Lars Horn / Baghuset

Børsen

Stephen M. Kohn, advokaten for whistlebloweren i Danske Banks hvidvaskskandale, beskylder banken for forsøg på at true hans klient til tavshed.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Det store problem i de igangværende finanslovsforhandlinger er, at regeringen har svært ved at levere de udlændingestramninger, som DF kræver. Samtidig martres forhandlingerne af talrige lækager.

Finans

Den amerikanske medicinalkæmpe Pfizer vil smadre det store marked for lægemidler mod blødersygdomme og dermed barbere milliardindtægter væk fra danske Novo Nordisk.

Læs mere her

Information

Over hele verden er unge begyndt at protestere mod den fortsatte ødelæggelse af kloden. 24-årige Esther Michelsen Kjeldahl har taget initiativ til Den Grønne Studenterbevægelse. Hun vil ikke vente på "de voksne".

Læs mere her

Jyllands-Posten

Selv om regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at droppe det årlige sparekrav på de faglærte uddannelser, vil skolerne alligevel skulle skære ned. Erhvervsskolerne får 3500 kroner mindre per elev næste år.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

I løbet af de seneste to årtier er dansk undervisning uden den store debat blevet kraftigt forandret af teknologi og uddannelseskoncepter fra udlandet. Sådan lyder kritikken fra to forskere.

Læs mere her

Politiken

Departementschef og forsvarschef er hovedpersoner i nye sager om manglende dømmekraft og manglende viden i forsvarets top. Habilitetsproblemer får ingen konsekvenser, men skaden på forsvaret er sket.

Læs mere her