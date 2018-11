Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

90 indsatte er på fri fod efter flugt fra indonesisk fængsel

Efter en masseflugt torsdag aften fra et fængsel i det vestlige Indonesien er 90 indsatte fortsat på fri fod. Det oplyser det indonesiske justitsministerium. De indsatte væltede et hegn, i forbindelse med at de skulle have været samlet til fællesbøn. Herefter flygtede de fra fængslet i Banda Aceh og over 100 indsatte nåede at være på fri fod. Nogle blev dog hurtigt fanget igen.

Tvetydig Trump antyder mulig Kina-aftale på G20-topmøde

Årets G20-topmøde kan blive et af de mest betydningsfulde i gruppens historie. Fokus vil være på handelsstriden mellem USA og Kina. Det vurderer Dansk Industri forud for mødet, som officielt begynder fredag klokken 16.00. Trump har antydet, at en løsning på striden kan være på trapperne.

Embedsmænd tvivler på Løkkes grønne bilplan

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) understregede under Folketingets åbning i oktober, at regeringens plan om et totalt stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 "vil betyde, at der i 2030 vil være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark". Men regeringens egne embedsmænd vurderer nu, at det langtfra er sikkert, skriver Politiken.

Medie: Rusland står bag hackerangreb mod Tysklands Forsvar

Ansatte i flere tyske myndigheder blev tidligere på måneden ofre for et hackerangreb begået af Rusland. Det skriver Der Spiegel. Ifølge ugemagasinet var angrebet rettet mod medarbejdere i Forsvaret i Tyskland, parlamentsmedlemmer og flere ambassader.

Kriminelle bander har dræbt 30 journalister på to år

Over 30 journalister verden over er de seneste to år blevet dræbt af organiserede kriminelle. Det viser en ny rapport fra Journalister Uden Grænser (RSF). Blandt de organiserede kriminelle findes mafiaen. De dræbte er graverjournalister, der skriver om organiseret kriminalitet.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Venstre går til angreb på partiets gamle venner i Danish Crown. Det er udtryk for grådighed, når slagterigiganten ikke vil kræve, at Kurt Beier Transports filippinske chauffører får løn efter danske forhold.

Berlingske

Flere end 40.000 ejere af lejligheder i Storkøbenhavn risikerer prisfald på op til 10 procent, når de nye ejendomsskatter træder i kraft. De dyreste lejligheder rammes hårdest, viser de første beregninger.

B.T.

Den svindelsigtede Britta Nielsens sydafrikanske oase har forvandlet sig til det triste, efter at gartneren er blevet smidt på porten af de sydafrikanske myndigheder, som også har overtaget nøglen til huset.

Børsen

I stil med Nordea var den amerikanske storbank Morgan Stanley klar til at bruge fonde i Nykredit til handler med schweiziske aktier. Nykredit bekræfter, at formålet sandsynligvis var at spekulere i udbytteskat.

E-avisen Finans

Regeringens kommende investorfradrag er alt for bøvlet og sender 80 procent af skattefradraget direkte til den rigeste procent af befolkningen. Erhvervslivets kritik hagler ned over lovforslaget.

Ekstra Bladet

Uden brug af insulin eller medicin er det muligt for de fleste type 2-diabetikere at leve et godt liv, hvis bare de spiser rigtigt. Det er budskabet i en ny bog skrevet af den tidligere Novo-forsker Anette Sams.

Information

USA’s tålmodighed med Kina er sluppet op: Der skal flere indrømmelser til for at standse handelskrigen. Lørdag mødes Donald Trump og Xi Jinping under G20-mødet i Argentina i forsøg på at indgå våbenhvile.

Jyllands-Posten

Strid og ballade. Krige, kriser og konflikter. Og dertil en elendig personlig kemi mellem mange af verdens mægtigste regeringschefer. Det vil præge G20-topmødet, som begynder fredag i Buenos Aires.

Kristeligt Dagblad

Danske fædre bruger i dag dobbelt så meget tid på deres børn som ved årtusindskiftet. Men tendensen viser dog samtidig en social skævhed, når det gælder fædres samvær med deres børn.

Politiken

På knap et par årtier har mænd fordoblet den tid, de bruger sammen med deres børn. Det viser en ny måling fra Rockwool Fonden. En forsker kalder udviklingen for en ”kulturel revolution”.

