Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mandlig cyklist dør efter fugleangreb i Australien

En 76-årig mand i Australien har mandag mistet livet, efter at han blev angrebet af en fugl, mens han cyklede. Det skriver det australske medie ABC News. Manden blev angrebet, da han søndag morgen kørte en tur på sin cykel i byen Woonona syd for Sydney i delstaten New South Wales.

Læs mere her

Det gik helt galt, da en 76-årig mand blev angrebet af en aggressiv 'australian magpie'-fugl under en cykeltur. Foto: PETER PARKS Vis mere Det gik helt galt, da en 76-årig mand blev angrebet af en aggressiv 'australian magpie'-fugl under en cykeltur. Foto: PETER PARKS

Greta Thunberg modtager fornem pris fra Amnesty

Den 16-årige, svenske klimaaktivist Greta Thunberg modtager en pris fra Amnesty International. Natten til mandag dansk tid tildelte Amnesty International organisationens fornemmeste menneskerettighedspris til Thunberg for hendes "unikke lederskab og mod i forbindelse med at gå i brechen for menneskerettigheder".

Læs mere her

Den 16-årige, svenske klimaaktivist Greta Thunberg får en pris for sin kamp for menneskerettigheder. Foto: ERIK S. LESSER Vis mere Den 16-årige, svenske klimaaktivist Greta Thunberg får en pris for sin kamp for menneskerettigheder. Foto: ERIK S. LESSER

86 tigre reddet fra berømt thailandsk tigertempel er døde

For tre år siden blev 147 tigre reddet fra et berømt buddhistisk tempel i Thailand, hvor de i mere end et årti havde tjent som et populært trækplaster for turister. Siden da er 86 af de reddede tigre døde af sygdom, mens de har været i den thailandske stats varetægt. Det oplyser landets myndighed for dyreliv og nationalparker på et pressemøde mandag.

Læs mere her

Over halvdelen af de tigre, der for tre år siden blev reddet fra et thailandsk tempel, er døde af sygdom. Foto: NARONG SANGNAK Vis mere Over halvdelen af de tigre, der for tre år siden blev reddet fra et thailandsk tempel, er døde af sygdom. Foto: NARONG SANGNAK

Stævning skal tvinge Trump til at udlevere skattepapirer

USA's præsident, Donald Trump, mødes endnu en gang med krav om indsigt i hans skattepapirer. Sent mandag aften dansk tid kunne en række amerikanske medier herunder The New York Times og nyhedsbureauet AP således afsløre, at distriktsanklager i New York Cyrus Vance via en stævning har bedt om præsidentens selvangivelser fra de sidste otte år.

Læs mere her

Distriktsanklager i New York har via en stævning bedt om Trumps selvangivelser fra de sidste otte år. Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Distriktsanklager i New York har via en stævning bedt om Trumps selvangivelser fra de sidste otte år. Foto: NICHOLAS KAMM

Aston Villa-spillere kom i karambolage i 0-0-kamp

To Aston Villa-spillere stod for den største dramatik i 0-0-kampen mod West Ham mandag. Efter 35 minutter blev Villas Anwar El Ghazi tilsyneladende frustreret over, at holdkammeraten Tyrone Mings gav et hjørnespark væk. I en opildnet diskussion stødte El Ghazi i vrede sit hoved ind mod Mings' ansigt.

Læs mere her