Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

71-årig mand er i kritisk tilstand efter påkørsel

En 71-årig mand er i kritisk tilstand, efter han sent søndag aften blev ramt af en bil på Sydhavnsgade. Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer. To biler kørte side om side, da de fik øje på manden midt ude på vejen. »Den ene når at undvige og kører ind i en lygtepæl. Det når den anden ikke,« fortæller vagtchefen. Den ældre mand er kørt på Rigshospitalets traumecenter. Han er i kritisk tilstand.

Van Dijk vinder prisen som årets spiller i Premier League

Liverpools forsvarsspiller Virgil van Dijk vinder prisen for årets spiller i Premier League. Det er den engelske spillerforening, PFA, der uddeler prisen, hvor spillere fra 92 klubber i England stemmer på hinanden. »Det er meget svært at sætte ord på. Jeg tror, at det er den største hæder, man kan få som spiller. At blive stemt på af dem, man spiller mod hver weekend. Jeg er meget stolt,« siger forsvarsspilleren ifølge nyhedsbureauet AFP.

ARKIVFOTO af Virgil van Dijk. Foto: Andrew Boyers Vis mere ARKIVFOTO af Virgil van Dijk. Foto: Andrew Boyers

Syv såret og en dræbt efter skud mod menneskeflok i USA

Syv personer er sårede, og en person er død efter skud i Baltimore, USA. Ifølge nyhedsbureauet AP skød gerningsmanden mod en menneskeflok ved et udendørs fælleskøkken. Her var gerningsmanden gået direkte ind i flokken af mennesker og begyndt at skyde løs i angrebet, som politikommissæren i byen kalder "meget tragisk og kujonagtig". Politiet ved endnu ikke, hvad motivet bag angrebet er. Politiet leder stadig efter gerningsmanden.

Swedbank indstiller eks-statsminister som ny bestyrelsesformand

Sveriges tidligere statsminister Göran Persson er blevet indstillet som ny bestyrelsesformand i Swedbank. Det sker, efter at den tidligere bestyrelsesformand gik af i kølvandet på en sag om formodet hvidvask, skriver det svenske nyhedsbureau TT. Det er Swedbanks valgkomité, der har indstillet den 70-årige socialdemokrat.

Sass Larsen vil stoppe danske topchefers lønfest

Det er for meget, når lønsedlen for topchefen i Carlsberg har rundet 50 millioner kroner om året, eller Novo Nordisks topchef får et lønhop fra 30 til 40 millioner kroner. Det mener Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, der er klar til politisk at regulere lønnen til erhvervslivets top langt skrappere, end det er tilfældet i dag. Det fortæller han i et interview med Børsen.

