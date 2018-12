Velkommen til B.T.'s morgennyheder. Her kan du læse de nyheder fra ind- og udland, der er tikket ind i løbet af natten.

Canadas ambassadør i Kina får adgang til anholdte landsmænd

Canadas ambassadør i Kina fik søndag lov til at mødes med en af de to canadiere, der blev tilbageholdt i Kina for seks dage siden. Anholdelserne er kommet på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Canada og Kina er særdeles anspændt.

Italien er klar med nyt udspil om næste års finanslov

Den italienske regering er klar til at fremlægge et endeligt bud på en finanslov for næste år, som skal afslutte en langvarig strid med EU-Kommissionen. Kommissionen har afvist de foreløbige forslag til det italienske statsbudget for 2019 og truet med sanktioner.

Sudans præsident er første arabiske leder i Syrien siden 2011

Sudans præsident, Omar al-Bashir, besøgte søndag den syriske præsident, Bashar al-Assad, i Syriens hovedstad, Damaskus. Han er dermed den første leder fra Den Arabiske Liga, der aflægger Assad et besøg, siden den blodige krig brød ud i Syrien i 2011.

Sudans præsident, Omar al-Bashir (til venstre), blev søndag eftermiddag modtaget i lufthavnen i Damaskus af den syriske præsident, Bashar al-Assad (til højre). Stringer/Ritzau Scanpix Vis mere Sudans præsident, Omar al-Bashir (til venstre), blev søndag eftermiddag modtaget i lufthavnen i Damaskus af den syriske præsident, Bashar al-Assad (til højre). Stringer/Ritzau Scanpix

Handicappede venter i uvished på nødvendig hjælp

Trods forsikringer om det modsatte fra et politisk flertal har Folketinget endnu ikke sørget for, at handicappede får tilstrækkelig hjælp i landets institutioner og virksomheder. Sådan lyder kritikken fra Danske Handicaporganisationer og flere partier i Folketinget. Det skriver Politiken.

Regeringen mangler at gøre arbejdet færdigt med ny handicaplov, hvis handicappede skal undgå diskrimination, mener Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer. (Arkivfoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Regeringen mangler at gøre arbejdet færdigt med ny handicaplov, hvis handicappede skal undgå diskrimination, mener Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer. (Arkivfoto) Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

3600 er døde efter vold mellem kristne og muslimer i Nigeria

Uroligheder mellem kristne og muslimer har kostet flere end 3600 personer livet i Nigeria siden 2016. Og langt de fleste drab er sket i år. Det oplyser Amnesty International i en ny rapport. Rapporten dokumenterer tiltagende vold i landet, som kan påvirke det nigerianske præsidentvalg i februar 2019.

