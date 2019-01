Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Medie: Bagmandspolitiet vil have Nordea dømt i retten

Bagmandspolitiet går nu efter at hive den skandinaviske storbank Nordea i retten for påstået hvidvask. Det erfarer Jyllands-Posten. Banken er ifølge avisens oplysninger ellers villig til at erkende sig skyldig i at have overtrådt hvidvaskloven og betale bøde for at lukke sagen og undgå en retssag.

27 soldater anholdt efter mislykket kupforsøg i Venezuela

Soldater i Venezuela forsøgte tidligt mandag morgen lokal tid at kuppe landets præsident, Nicolas Maduro. Kupforsøget mislykkedes dog, og 27 er nu anholdt. Landets forsvarsminister, Vladimir Padrino, siger, at de ansvarlige for 'mytteriet' vil få 'den fulde kraft af lovens lange arm at føle'.

Mexico sætter ny dyster drabsrekord i 2018

33.341 personer blev dræbt i 2018 i Mexico, hvilket sætter en ny dyster rekord i landet, siden man i 1997 begyndte at tælle drabene. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Flere end 200.000 personer er blevet dræbt i Mexico, siden regeringen i 2006 besluttede, at landets hær skulle bekæmpe narkokarteller.

Regeringens stresspanel vil lukke Forældreintra

Regeringens stresspanel foreslår, at man lukker Forældreintra, den primære kommunikationskanal mellem skole og forældre. Det skriver Politiken.

»Problemet er, at Forældreintra i dag stresser både forældre, lærere og elever, fordi det er præget af meddelelsesforurening,« siger formand Anette Prehn.

Topchefer risikerer fængsel og millionbøde i hestekødskandale

Frankrig har indledt en retssag mod tidligere chefer i store kødvirksomheder, der er anklaget for at sælge billigt hestekød skjult som oksekød. Ifølge anklagemyndigheden i Paris har de bevidst solgt billigt hestekød som oksekød i færdigretter og burgere i adskillige lande på tværs af Europa.

