Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

26 personer ejer det samme som Jordens fattigste halvdel

Mens verdens 2000 rigeste personer blev 12 procent rigere i 2018, faldt formuen hos den fattigste halvdel af Jordens befolkning med 11 procent. 26 personer ejer nu det samme som klodens fattigste halvdel af befolkningen, viser en ny rapport fra udviklingsorganisationen Oxfam Ibis.

Interne mails: Nordea hjalp kunder med skatteunddragelse

Nordea har spillet en langt mere aktiv rolle i at hjælpe kunder med skatteunddragelse i sagen om de lækkede Panama-papirer, end banken hidtil har givet udtryk for. Det vurderer en ekspert på baggrund af en række interne mails, skriver erhvervsmediet Finans.

Kinas økonomiske vækst falder til et historisk lavt niveau

Den økonomiske vækst i Kina faldt i 2018 til 6,6 procent. Og selv om det måske virker af meget, så er det den laveste årlige vækst i landet siden 1990. Handelsstriden med USA nævnes som en af årsagerne hertil.

Israel påstår at udføre angreb mod iranske mål i Syrien

Israel er i gang med at angribe iranske al-Qud-styrker i Syrien. Det oplyste israelsk militær kort efter midnat. Samtidig advarer Israels militær syriske styrker mod at angribe israelsk territorium eller israelske styrker.

Arbejdsgivere frygter konsekvenser af 'paradigmeskift'

Abejdsgiverforening (DA) frygter, at danske virksomheder kan være mindre tilbøjelige til at ansætte flygtninge i fremtiden, når regeringens planer om flere hjemsendelser blandt flygtninge skal omsættes til lov. Det skriver Information.

Nyt studie: Uærlige studerende vil arbejde i finanssektoren

De studerende, der efter endt uddannelse går efter et job i den offentlige sektor, er primært ærlige. Til gengæld er det primært de uærlige, der ønsker at gøre karriere i finanssektoren. Det er konklusionen i et nyt dansk studie, skriver Information.

