Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

17 civile er dræbt under jihadist-angreb i Burkina Faso

Jihadister har dræbt 17 civile i et natligt angreb i det nordlige Burkina Faso. Det oplyser landets forsvarsminister, Cheriff Sy, natten til torsdag dansk tid. »En bevæbnet terroristgruppe har udført et angreb mod civilbefolkningen i landsbyen Belehede,« siger han i en meddelelse. »Angrebet har kostet 17 mennesker livet,« fortsætter han.

Trump vil mødes med Putin til topmøde i Japan

USA's præsident, Donald Trump, vil holde et møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, ved næste uges G20-topmøde i Japan. Det siger Trump i et interview med Fox News, skriver nyhedsbureauet Reuters.Trump bekræftede tidligere på ugen, at han også vil mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, ved topmødet.

USA's præsident mener, at han vil komme overens med Ruslands præsident under G20-topmøde i næste uge. Foto: MANDEL NGAN Vis mere USA's præsident mener, at han vil komme overens med Ruslands præsident under G20-topmøde i næste uge. Foto: MANDEL NGAN

Mexico godkender som det første land ny frihandelsaftale

Mexico har onsdag godkendt en ny frihandelsaftale med USA og Canada. Dermed er Mexico det første af de tre lande til at godkende aftalen, som skal erstatte den nuværende nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, fra 1994. Senatet i Mexico godkendte den nye aftale med 114 stemmer for og fire imod. Tre undlod at stemme.

Anmeldere er skuffede over Rammsteins ildshow i dagslys

Det tyske metalband Rammstein burde ikke være gået på scenen i Parken onsdag aften foran 45.000 publikummer, før mørket var faldet på. Det er B.T.'s og Ekstra Bladets anmeldere enige om. Til gengæld er de to anmeldere uenige om, i hvor stor grad dagslyset ødelagde Rammsteins koncert, der stod i flammernes tegn.

Anmelderne er enige om, at tysk metalbands flammefest i Parken onsdag aften ikke burde være afholdt i dagslys. Foto: AXEL HEIMKEN Vis mere Anmelderne er enige om, at tysk metalbands flammefest i Parken onsdag aften ikke burde være afholdt i dagslys. Foto: AXEL HEIMKEN

20 personer er savnet efter fund af båd med migranter

Mindst 20 personer er savnet, efter at et passagerskib fandt en båd med migranter ud for Spanien. Båden blev fundet onsdag eftermiddag drivende rundt i Middelhavet, og 27 personer blev reddet fra båden, skriver nyhedsbureauet Reuters. Seks af dem er blevet fløjet til et hospital i byen Almeria i Spanien. Spanske redningstjenester er natten til torsdag dansk tid i gang med at lede efter de minimum 20 resterende personer.

