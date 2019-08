Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

R. Kelly er sigtet for at have købt sex af en mindreårig

Den amerikanske sanger R. Kelly er sigtet for at have betalt en 17-årig pige for sex i 2001. Den 52-årige sanger, der blandt andet står bag nummeret "I Believe I can Fly", er anklaget for at have betalt den 17-årige pige 200 dollar, svarende til 1330 kroner, for at tage sit tøj af og danse foran ham på et hotelværelse i Minnesota. Herefter skulle der have været seksuel kontakt mellem de to, men ikke decideret samleje.

Læs mere her

Trump indefryser den venezuelanske regerings aktiver i USA

Præsident Donald Trump har beordret alle aktiver i USA tilhørende den venezuelanske regering indefrosset. Det fremgår af et dekret offentliggjort mandag. 'Alle den venezuelanske regerings ejendomme og ejendomsinteresser i USA er blokeret og må ikke overføres, betales, eksporteres, tilbagetrækkes eller på anden måde behandles,' står der i dekretet.

Læs mere her

Website beskyldes for at være mødested for massemordere

Tre gange på et halvt år har mænd bag blodige angreb på forhånd luftet deres tanker på hjemmesiden 8chan, der er kendt for at lægge adresse til ekstreme synspunkter. Senest skete det angiveligt ved lørdagens skyderi i El Paso i USA, hvor 22 mennesker blev dræbt. En 21-årig mand, som er anholdt og sigtet for massedrabet, menes at stå bag en tekst, som blev offentliggjort på 8chan få minutter før angrebet.

Læs mere her

Politiet er lige nu i færd med at undersøge, om den mand, som er mistænkt for at stå bag El Paso-masseskyderiet, Patrick Crusius, delte et brev på hjemmesiden 8chan før massakren. Foto: HANDOUT Vis mere Politiet er lige nu i færd med at undersøge, om den mand, som er mistænkt for at stå bag El Paso-masseskyderiet, Patrick Crusius, delte et brev på hjemmesiden 8chan før massakren. Foto: HANDOUT

17-årig sigtet for at kaste dreng ud fra museumstag i London

En 17-årig dreng er blevet sigtet for drabsforsøg, efter at han angiveligt kastede en seksårig dreng ud fra en tagterrasse på 11. sal på kunstmuseet Tate Modern i London søndag.Teenageren skal møde for en ungdomsdomstol i Bromley tirsdag. Det rapporterer Sky News. Den seksårige dreng faldt fra en åben tagterrasse ned på et tag i sjette sals højde. Han blev bragt med helikopter til et hospital i London.

Læs mere her

Trump tager på omstridt besøg i skudramte El Paso onsdag

Præsident Donald Trump vil onsdag besøge El Paso i Texas. Det sker, fire dage efter at byen lørdag blev ramt af et masseskyderi, der efterlod 22 mennesker døde, herunder syv mexicanere. Det fortæller El Pasos borgmester, republikaneren Dee Margo. »Præsident Trump ringede til mig i går. Han var utrolig venlig og tilbød at hjælpe på enhver måde, han kan,« siger Dee Margo på et pressemøde mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Læs mere her