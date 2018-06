Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nattens nyheder

16-årig dreng død efter færdselsulykke

En 16-årig dreng fra Københavnsområdet er natten til mandag død, efter at han natten til lørdag blev ramt af en bilist omkring klokken to på Århusvej mellem Malling og Odder syd for Aarhus og bragt til Aarhus Universitetshospital med svære hovedtraumer. Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Jens Rønberg tidligt mandag morgen til Ritzau. »Han bliver erklæret død omkring klokken 01.30. De nærmere omstændigheder kender jeg ikke, men de pårørende er underrettet,« siger han.

Læs mere her

Jordskælv i Japan dræber mindst to

Mindst to personer er bekræftet døde og 41 andre kvæstet, efter et kraftigt jordskælv rystede byen Osaka i Japan natten til mandag dansk tid. Det skriver flere japanske medier. Jordskælvet havde en beregnet størrelse på 6,1.

Læs mere her

Jyske ulve forsvundet

Halvdelen af de indvandrede ulve i Danmark er tilsyneladende pist forsvundet. Alle fire er forsvundet, mens deres territorier har været befolket af jægere. Det skriver Aarhus Stiftstidende. Af de otte ulve, som er indvandret til Danmark siden 2012, er der blot tre tilbage.

Læs mere her

ARKIVFOTO. Foto: Lars Rasborg Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Lars Rasborg

Patienter med uforklarlige lidelser skal have bedre hjælp

Sundhedsstyrelsen offentliggør mandag en rapport med anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet markant bør oprustes til bedre at håndtere de cirka 100.000 danskere, der har uforklarlige lidelser. Det skriver Politiken.

Læs mere her

Tilliden til hpv-vaccinen er næsten genoprettet

Efter et massivt dyk i tilliden til hpv-vaccinen, der fik mange danske piger til at fravælge vaccinen mod livmoderhalskræft, er tilliden næsten genoprettet. Samtidig viser et nyt studie, at den første årgang, der blev vaccineret, har markant nedsat risiko for at få celleforandringer.

Læs mere her

ARKIVFOTO. Foto: FRED TANNEAU Vis mere ARKIVFOTO. Foto: FRED TANNEAU

Dagens avisforsider

Berlingske

Københavns ambitiøse plan om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad om syv år hænger i en tynd tråd, viser en midtvejsevaluering. Overborgmester Frank Jensen (S) holder dog fast i målet.

Læs mere her

B.T.

Det har ført til konflikt blandt de faste, kendte paneldeltagere i sladderprogrammet 'Det, vi taler om' på Radio 24syv, at Jim Lyngvild har sagt farvel til radioprogrammet.

Læs mere her

Jim Lyngvild. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Jim Lyngvild. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Børsen

Jyske Bank-chef Anders Dam langer ud efter topchefers lukrative aktieoptioner. Han foreslår, at al aflønning ved lov skal køres ind under driften, så værdien tydeliggøres for aktionærer. S og DF bakker op.

Ekstra Bladet

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen praler med, at regeringen har skaffet arbejde til 100.000 danskere siden valget, glemmer han at fortælle, at udlændige snupper hvert andet job.

Lars Løkke Rasmussen (V). Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Lars Løkke Rasmussen (V). Foto: Olafur Steinar Gestsson

Information

Afhoppede IS-krigere får hjælp af menneskesmuglere til at flygte mod Europa. Men et syrisk netværk forsøger at afsløre krigernes sande identitet for at undgå, at de sniger sig ud af landet.

Læs mere her

Jyllands-Posten

Et studie dokumenterer, at hpv-vaccinen virker. Den første vaccinerede årgang har 40 procent færre tilfælde af svære celleforandringer.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Siden sin grundlæggelse har Bangladesh hørt til i FN’s kategori af verdens fattigste lande. Nu er landet på vej op fra bunden af international økonomi.

Læs mere her

Politiken

Sundhedsstyrelsen ønsker med nye anbefalinger at styrke indsatsen for cirka 100.000 danskere, der er invalideret af uforklarlige lidelser.

Læs mere her