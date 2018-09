Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Svenske myndigheder har modtaget 300 klager om valgfusk

Der er opstået mistanke om, at der er sket fejl og foregået fusk flere steder i Sverige under søndagens valg til Riksdagen. Mistanken retter sig blandt andet mod medlemmer af partier, der har fulgt vælgere ind i stemmebokse og hjulpet dem med at stemme. To lokalpolitikere er politianmeldt.

Ti millioner amerikanere kan blive ramt af ekstrem orkan

Flere end ti millioner personer kan risikere at blive berørt af orkanen Florence, der ventes at ramme det sydøstlige USA fredag eftermiddag. Orkanen er blevet nedskaleret til kategori 3, men udgør stadig en 'dødelig trussel', melder orkancenter.

USA kræver hårdere straf for svigt hos FN's fredsstyrker

Det bør straffes hårdere, når fredsbevarende styrker fra FN svigter deres ansvar for at beskytte udsatte civile verden over. Det mener USA. Annonceringen kommer efter meldinger om blandt andet seksuelle overgreb begået af FN-udsendte mod de civile, der er udsendt for at beskytte.

Colombias sidste oprørsgruppe frigiver seks gidsler

Den sidste aktive oprørsgruppe i Colombia, ELN, har løsladt seks personer, som gruppen har holdt som gidsler i over en måned. Det oplyser Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Colombias præsident, Ivan Duque, har krævet, at gruppen frigiver alle gidsler og fremover indstiller gidseltagningerne.

Myanmars Suu Kyi: Vi kunne have håndteret Rakhine bedre

Regeringen i Myanmar kunne have håndteret situationen i delstaten Rakhine, hvor 700.000 rohingya-muslimer måtte flygte fra militærets offensiv, bedre. Det erkender Myanmars politiske leder, Aung San Suu Kyi, på et møde i World Economic Forum i Vietnam torsdag.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Kvinden, der måtte stoppe som fængselsbetjent, fordi hun blev forelsket i den drabsdømte ubådskaptajn, Peter Madsen, overværede onsdagens retsmøde i ankesagen, hvor Peter Madsen søger sænket straf.

Berlingske

Danmark er bedre rustet end i 00’erne, der endte med at blive finanskrisens årti. Men ligesom dengang mangler vi nu ledige hænder. Løses problemet ikke, risikerer vi at gentage fortidens fejltagelser, mener finansministeren.

B.T.

Bodega-ejer Bente Pedersen er en af de sidste, der er tilbage i Frydenlund Centret, der igen mandag blev hærget af utilpassede unge. Hun frygter, at hendes bodega bliver den næste, der bliver smadret.

Børsen

Kapitalfonden FSN optrapper krigen mod rivalen Procuritas efter det skandaleramte opkøb af Gram Equipment. FSN kræver nu tæt på en milliard kroner i erstatning.

Ekstra Bladet

Festen er forbi for de københavnske boligejere, der nu må leve med faldende priser og større afslag. Til gengæld ser man stigende priser i yderkommuner i Vestjylland og på Bornholm.

Information

Forsvarsministeriet har ikke levet op til sine internationale forpligtelser om samfundsansvar i forbindelse med byggeriet af skib, hvor der med al sandsynlighed blev brugt nordkoreanske tvangsarbejdere.

Jyllands-Posten

I en endnu ikke offentliggjort bog med titlen 'En ægte liberal' optrapper Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen partiets uenigheder om udlændinge- og værdipolitikken.

Kristeligt Dagblad

De mest begejstrede EU-tilhængere siger, at Europa har det meget bedre end før, men ifølge skeptikere, der var med til EU-præsidentens årlige tale, har Europa aldrig været mere splittet.

Politiken

Populismens hærfører Viktor Orbán led onsdag et sjældent nederlag, da et stort flertal i parlamentet stemte for, at Ungarn ikke overholder EU's grundlæggende værdier.

