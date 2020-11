En større politijagt er lørdag i gang i Libanon, hvor 44 fanger er på fri fod efter en masseflugt fra et arresthus lidt uden for hovedstaden, Beirut.

Det oplyser libanesisk politi i en meddelelse.

I alt formåede 69 fanger at flygte fra arresten. Men fem af dem omkom, da de kørte galt i den stjålne bil, som de forsøgte at undslippe i.

Yderligere 15 er blevet fanget igen, og fire andre har meldt sig selv. 44 er efterlyst, lyder status lørdag ved 13-tiden dansk tid.

- En menneskejagt er i gang for at anholde de øvrige flugtfanger, meddeler politiet, der også opfordrer borgerne i Beirut til at være på vagt.

Et stort antal politifolk er sat ind for at lede efter de 44 fanger, der stadig er på fri fod.

Anklager Ghada Aoun har beordret en omgående undersøgelse af, hvordan masseflugten kunne finde sted.

Hun siger, at hun ikke vil udelukke, at der har været et "samarbejde mellem de indsatte og de sikkerhedsvagter, der har til opgave at bevogte deres celler".

Imens har familiemedlemmer til de indsatte indfundet sig ved arresthuset, der ligger i Baabda i den østlige del af Beirut.

Nogle af dem beder om at få besked om deres pårørendes skæbne.

Andre kom for at overgive deres sønner til politiet, fortæller en fotograf fra nyhedsbureauet AFP.

En af dem er Joumana Berjawi, der er mor til en 22-årig indsat. Sønnen flygtede fra arresthuset, hvor han har været varetægtsfængslet i et halvt år på mistanke om drabsforsøg.

- Min søn var blandt flugtfangerne, men jeg bragte ham tilbage og udleverede ham til staten, siger hun.

Omstændighederne omkring masseflugten er stadig uklare.

Men det sker på et tidspunkt, hvor de indsatte i Libanons fængsler har bedt parlamentet om at tillade, at de kan blive løsladt fra fængslerne for at undgå coronasmitte.

Libanon, der har omkring 6,8 millioner indbyggere, har bekræftet over 113.000 tilfælde af coronasmitte i år. Af de smittede er 884 døde.

I et forsøg på at bremse smittespredningen har landets regering indført en nedlukning, der varer resten af november.

/ritzau/AFP