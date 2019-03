Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.



FN: Nordkoreas fødevareproduktion når rekordlavt niveau

Den kroniske fødevaremangel i Nordkorea er blevet forværret af den dårligste høst i et årti. Det viser en rapport fra FN onsdag. Årsagen er en kombination af naturkatastrofer, mangel på dyrkbar jord og et ineffektivt landbrug, lyder vurderingen. Det isolerede nordkoreanske styre, som er underlagt en række sanktioner på grund af sit atomprogram, har længe haft problemer med at producere fødevarer nok til landets befolkning. Fødevaremanglen betyder, at næsten 11 millioner mennesker sidste år havde brug for humanitær nødhjælp i Nordkorea. Det er en stigning på 600.000 fra året før og svarer i alt til omkring 43 procent af landets befolkning, konkluderer FN's rapport.

Læs mere her

Trump opfylder døende mands sidste ønske med telefonopkald

Med hjælp fra sin søster, der er 100 procent demokrat, fik en døende mand, der er stor fan af Trump, tirsdag aften sit sidste ønske opfyldt. 44-årige Jay Barrett fra West Haven lider af cystisk fibrose og forlod i sidste weekend hospitalet for at påbegynde palliativ pleje i sin søster Bridgette Hoskies hjem. Jay Barrett er en stor tilhænger af præsident Donald Trump og havde bedt om én ting, før han dør: En eller anden form for kontakt med præsidenten. Søsteren gik på sociale medier og bad om hjælp. Kort efter begyndte venner og bekendte at sende e-mails til Det Hvide Hus. Tirsdag aften gav indsatsen pote. Jay Barrett modtog et opkald fra præsidenten.

- Hr. Præsident, jeg støtter dig gennem tykt og tyndt, sagde Barrett til Trump.

Imens sagde Trump til Barrett, at han er en vinder, og at der er et personligt brev på vej til ham.

- Du er min slags mand, Jay. Jeg er meget stolt af dig, sagde Trump.

- Jeg vil tale med dig igen, Jay. Okay? Du skal bare blive ved med at kæmpe. Vi kæmper begge.

Læs mere her



Skatteminister tvivler på skattelettelser i næste valgperiode

Vælgerne skal ikke forvente for meget, lyder det fra Karsten Lauritzen om Venstres skattepolitik. »De skal forvente, at det vi har vedtaget, og det vi har planlagt at gennemføre sammen med Dansk Folkeparti - det bliver selvfølgelig til noget,« siger Lauritzen. »Og hvis der er penge til det og politisk opbakning, vil jeg ikke udelukke, at man kan lette skatten på arbejde eller andre steder.« Sagen er, forklarer skatteministeren, at der ikke er flertal i Folketinget for at lette skatten.

Læs mere her



Vaccine skal erstatte omstridt antibiotika til svin

Voksende problemer med sundhedsfarlig resistens hos mennesker på grund af hyppig brug af antibiotika i landbruget kan måske om få år løses med en vaccine af smågrise. Tarminfektioner og diarré, når de små grise holder op med at die soen og får fast foder, er den største årsag til brugen af antibiotika hos danske husdyr. Hidtil er det ikke lykkedes at fremstille vacciner, der effektivt beskytter smågrisene mod de værste infektioner i deres tidlige liv. Forskere ved Københavns Universitet har allerede udviklet en ny type vacciner, som i effektivitet ser ud til at stoppe årtiers stilstand på vaccineområdet.

»Hvis det virker hos smågrisene, så er det et stort skridt globalt. For hele verden har problemer med voksende resistens mod antibiotika,« siger projektleder John Elmerdahl Olsen, professor på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

Læs mere her