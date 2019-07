Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Kvinder og børn er dræbt i etnisk konflikt i Papua Ny Guinea

Flere end 20 personer er dræbt i Papua Ny Guinea som følge af etnisk motiveret vold siden lørdag. Blandt de dræbte er både kvinder og børn. Det rapporterer den lokale avis Post-Courier og det australske medie ABC. Drabene er sket i landsbyerne Karida og Peta i provinsen Hela, som de seneste tre dage er blevet ramt af blodige hævntogter.

Drabet på en sort teenager i Phoenix vækker harme i USA

Drabet på en sort teenager i den amerikanske delstat Arizona vækker harme i USA, hvor hundredvis af brugere på Twitter kalder drabet for en hadforbrydelse. Den 17-årige Elijah Al-Amin blev torsdag dræbt i en kiosk i Phoenix af en hvid mand, der sagde, at han følte sig truet af teenagerens rapmusik. Politiet har anholdt en 27-årig mand, som befandt sig i nærheden af kiosken med en lommekniv og blod flere steder på kroppen.

27-årige Michael Paul Adams er sigtet for det brutale drab på 17-årige Elijah Al-Amin.

Trump taber kamp om blokering af kritikere på Twitter

Det er forfatningsstridigt, når USA's præsident, Donald Trump, blokerer kritiske røster på Twitter på grund af deres synspunkter. Det har en føderal appeldomstol i New York slået fast tirsdag. Ifølge domstolen er Trumps daglige overvejelser og udtalelser på det sociale medie så officielle, at det er i strid med forfatningens første tillæg, når han blokerer kritikere.

Johnson gled uden om flere svære spørgsmål i brexit-debat

Den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson, der er favorit til at blive Storbritanniens næste premierminister, fastholder i en tv-debat, at landet skal træde ud af EU senest 31. oktober. Det skal ske, hvad enten der er en skilsmisseaftale på plads med EU eller ej. 'Det er nu eller aldrig,' siger Johnson, der ikke svarede klart på, hvor langt han vil gå for at tvinge brexit igennem senest 31. oktober.

