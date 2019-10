Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump har bedt flere lande om hjælp i sag om Rusland-undersøgelse

USA's præsident, Donald Trump, har kontaktet en række lande for at få dem til at hjælpe sin justitsminister, William Barr, som er ved at granske baggrunden for den såkaldte Rusland-undersøgelse.

Læs mere her

Australiens premierminister, Scott Morrison (billedet), har sagt til Donald Trump i en telefonsamtale, at hans regering er villig til at hjælpe med at kaste yderligere lys over de spørgsmål, der efterforskes. (Arkivfoto) Lucas Jackson/Reuters Vis mere Australiens premierminister, Scott Morrison (billedet), har sagt til Donald Trump i en telefonsamtale, at hans regering er villig til at hjælpe med at kaste yderligere lys over de spørgsmål, der efterforskes. (Arkivfoto) Lucas Jackson/Reuters

Kinas nationaldag er en magtdemonstration for Xi Jinping

Den kinesiske nationaldag fejres den 1. oktober hvert år for at markere grundlæggelsen af Folkerepublikken Kina den 1. oktober i 1949. Den nationale dag er en helligdag i Folkerepublikken. Denne gang er det 70-årsdagen, og der ventes en ekstraordinær stor militærparade i Beijing.

Læs mere her

Kinas præsident, Xi Jinping, holder tale tidligt tirsdag morgen dansk tid på Den Himmelske Freds Plads i hovedstaden, Beijing. Jason Lee/Reuters Vis mere Kinas præsident, Xi Jinping, holder tale tidligt tirsdag morgen dansk tid på Den Himmelske Freds Plads i hovedstaden, Beijing. Jason Lee/Reuters

Valgløfte om minimumsnormeringer kan kun nås med ufaglærte

Hvis regeringen vil indføre de omtalte minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, er det tæt på umuligt at opnå via nyuddannede pædagoger. Det skriver Politiken tirsdag.

Læs mere her

Pensionsselskab kvitter millioninvesteringer i atomvåben

Pensionsselskabet Pædagogernes Pension (PBU) sætter 44 selskaber med involvering i atomvåben på en sort liste og skiller sig samtidig af med aktier i selskaberne for 300 millioner kroner. Det skriver Information.

Læs mere her