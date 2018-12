Velkommen til B.T.'s morgennyheder. Her kan du læse de nyheder fra ind- og udland, der er tikket ind i løbet af natten.

Trump erklærer sejr i Syrien og trækker alle tropper hjem

USA's præsident, Donald Trump, erklærer sejr over Islamisk Stat (IS) i Syrien og trækker alle amerikanske soldater hjem fra det krigshærgede land. Det siger Trump onsdag i en video på det sociale medie Twitter. Både rådgivere og internationale allierede har advaret Trump imod beslutningen.

Læs mere her

EU forbyder fire hormonforstyrrende stoffer efter dansk pres

Efter knap ti års indsats fra flere danske miljøministre vil der fra sommeren 2020 ikke længere være voksduge, badebassiner, regntøj eller andre produkter af plast blødgjort af fire potentielt hormonforstyrrende ftalater på hylderne i EU. Det har EU-Kommissionen besluttet, skriver Politiken.

Læs mere her

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, at det er en god dag for os alle sammen som forbrugere. (Arkivfoto.) Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, at det er en god dag for os alle sammen som forbrugere. (Arkivfoto.) Claus Bech/Ritzau Scanpix

Brasilien tiltaler præsident Temer for korruption

Brasiliens statsanklager har onsdag rejst tiltale mod præsident Michel Temer for korruption og hvidvaskning af penge, oplyser anklagemyndigheden. Temer, der den 1. januar overdrager embedet til den nyvalgte Jair Bolsonaro, efterforskes for at have modtaget bestikkelse.

Læs mere her

Brasiliens afgående præsident, Michel Temer, har gentagne gange nægtet sig skyldig i alle anklager. (Arkivfoto) Stringer/Ritzau Scanpix Vis mere Brasiliens afgående præsident, Michel Temer, har gentagne gange nægtet sig skyldig i alle anklager. (Arkivfoto) Stringer/Ritzau Scanpix

Rapport: Knap 700 præster misbrugte børn i amerikansk delstat

Justitsministeren i den amerikanske delstat Illinois, Lisa Madigan, løftede onsdag sløret for en opsigtsvækkende rapport om præsters systematiske sexovergreb mod børn. Her fremgår det, at den katolske kirke har undladt at identificere mindst 500 anklagede præster.

https://www.bt.dk/udland/rapport-knap-700-praester-misbrugte-boern-i-amerikansk-delstatLæs mere her