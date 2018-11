Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Titusindvis flygter i bil og til fods fra skovbrand i Californien

​Titusindvis af mennesker flygtede trosdag fra en hurtigt voksende skovbrand i det nordlige Californien. Nogle har forladt deres hjem i bil, mens andre er flygtet til fods. Skovbranden har tvunget myndighederne til at evakuere hele byen Paradise, der har 27.000 indbyggere.

Tusindvis af amerikanere demonstrerer for Rusland-undersøgelse

En lang række amerikanere var torsdag på gaden i New York, Washington og adskillige andre byer i USA. De kræver, at Robert Muellers Rusland-undersøgelse fortsætter trods justitsminister Jeff Sessions' afgang.

USA: Rusland planlægger at ophæve banksanktioner i Nordkorea

USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, siger, at Rusland har planer om at ophæve banksanktioner mod Nordkorea. Sanktionerne er indført for at sætte en stopper for styrets atomvåbenprogram.

Det Hvide Hus kan have delt manipuleret video fra pressemøde

En videooptagelse af en ophedet debat mellem præsident Donald Trump og en CNN-journalist, som Det Hvide Hus har delt, kan være manipuleret. Formålet skal angiveligt være at fremstille CNN-journalisten mere aggressiv, end han i virkeligheden var.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Mette Frederiksen siger, hun vil gøre en forskel, men hun mangler pengene til at gøre det. Det mener formand for SF Pia Olsen Dyhr og opfordrer Socialdemokratiet til at fremlægge en økonomisk plan inden valget.

Berlingske

Storbanken Morgan Stanley brugte sit danske datterselskab med adresse hos advokatfirmaet Bech-Bruun til uretmæssigt at kræve udbytteskat fra Schweiz. Skiftende Bech-Bruun-partnere har siddet i selskabets bestyrelse siden 2004 og sidder der stadig.

B.T.

Den svindelsigtede Britta Nielsen virkede træt, udkørt og udmagret i retten i Sydafrika i går. En stor kontrast til et af de få billeder, offentligheden hidtil har forbundet med hende, hvor hun let smilende med runde kinder drikker champagne til en hesteauktion.

Børsen

Magtkampen i toppen af Grundfos har de seneste uger været præget af stort hemmelighedskræmmeri. Og nu tager dramaet en ny drejning: Det var uenighed om en milliardstor opkøbsplan, der fik formandskabet til at smække med døren.

Ekstra Bladet

Da danskerne første gang så Britta Nielsen, var det med en del flere kilo på sidebenene og et glas champagne i hånden. Da den 64-årige kvinde i går usikkert trådte op ad trappen fra cellerne under retslokale 13 ved retten i Randburg, var hun som forvandlet.

Finans

Faldende salgstal og øget udbud af ejerlejligheder i alle størrelser sætter boligmarkedet i de større byer under pres. Udviklingen vækker bekymring hos flere realkreditinstitutter.

Information

Som reaktion på afsløringer af Danmarks eksport af masseovervågningsteknologi til lande som Saudi-Arabien kræver et bredt politisk flertal nu, at reglerne skal strammes.

Jyllands-Posten

Fortroligheden mellem den praktiserende læge og patienten er i alvorlig fare, fordi et lovforslag fra Sundhedsministeriet pålægger lægerne at sende meget fortrolige sundhedsdata om patienterne ind i et digitalt superjournalregister. Det mener Dansk Selskab for Almen Medicin.

Kristeligt Dagblad

Alene i Storbritannien vil 3000 klokker på søndag ringe i sorg over de knap 20 millioner ofre for Første Verdenskrig på 100-årsdagen for freden, og over hele Europa er det kirkeklokker, som vil lyde i stedet for sejrsfanfarer.

Politiken

I 2016 underskrev fodboldklubben FC Nordsjællands formand en hemmelig aftale, der gav Manchester City lov til gratis at hente den danske klubs afrikanske talenter fra Right to Dream Academy i Ghana.

