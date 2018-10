Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Storbritannien anklager Rusland for omfattende cyberangreb

Storbritannien anklager Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, for at stå bag adskillige store cyberangreb begået mod en række lande over flere år. Storbritannien vurderer, at Rusland med angrebene har gjort skade for adskillige millioner af britiske pund, siger udenrigsminister Jeremy Hunt.

Læs mere her

En betjent er død og seks såret af skud i South Carolina

En politibetjent, som onsdag blev ramt af skud i aktion mod en bevæbnet person i Florence County i South Carolina, er afgået ved døden. Seks andre betjente blev også såret af skud under aktionen. Dødsfaldet bringer antallet af dræbte politibetjente i USA op på 108 hidtil i år.

Læs mere her

Politiet anholder mand i sag om giftbreve sendt til Pentagon

En 39-årig mand blev onsdag anholdt i sagen om breve indeholdende det dødelige giftstof ricin, der mandag blev sendt til Pentagon og Det Hvide Hus. Brevene var adresseret til USA's forsvarsminister, Jim Mattis, og til den øverstkommanderende for den amerikanske flåde, admiral Jon Richardson.

Læs mere her

Perus benådede ekspræsident skal tilbage bag tremmer

Perus højesteret har annulleret den benådning, som i december i fjor satte tidligere præsident Alberto Fujimori på fri fod. Nu skal han anholdes.

Læs mere her

Avisernes forsider



Avisen Danmark

De Konservative bryder nu med de andre partier i blå blok og går til valg på, at afgifterne på tobak sættes markant op. Partiets gruppeformand siger, at det er 'den eneste udvej'.

Berlingske

Præstestyret i Iran målretter nu angreb mod grupper af kritiske eksil-iranere overalt i Europa. Alt tyder på, at PET i fredags frygtede, at iranske dødspatruljer ville angribe eksil-iransk miljø i Danmark.

Læs mere her

B.T.

Statsminister Anders Fogh Rasmussens tidligere livvagt blev hjemløs, da han pludselig mistede evnen til at få hverdagen til at hænge sammen.

Læs mere her

Portræt af tidligere livvagt for Anders Fogh Rasmussen, Frank Martinsen. Foto: Nikolai Linares Vis mere Portræt af tidligere livvagt for Anders Fogh Rasmussen, Frank Martinsen. Foto: Nikolai Linares

Børsen

Den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina begynder at ramme søfarten, der er Danmarks største eksporterhverv. Kundernes handelsmønstre ændrer sig drastisk, og det skaber frygt blandt rederierne.

Læs mere her

Ekstra Bladet

Ekstra Bladet kan nu vise de sidst kendte billeder af Loyal to Familia-medlemmet Ari Hussein, der blev likvideret i marts. Drabet er fortsat uopklaret.

Finans

Danske Bank ønsker Jacob Aarup-Andersen som ny topchef efter Thomas Borgen. Eneste udestående er ifølge Finans' oplysninger Finanstilsynets holdning til storbankens kandidat.

Læs mere her

Information

Man kan ikke tvinges til at være uddannelsesparat, mener Emma Leonora Heide, der droppede ud af HF og skiftede til en produktionsskole. Pausen fra bøgerne betød, at hun genfandt motivationen.

Læs mere her

Jyllands-Posten

En central figur fra en iransk oprørsbevægelse har i månedsvis været mandsopdækket af vagter i Ringsted, hvor han bor. Han kædes sammen med den gruppe, som politiet frygtede skulle udsættes for at angreb.

Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Trods mere end 100 henvendelser om tvangsægteskaber i perioden 2013-2017 har det kun i ét tilfælde ført til straf, viser nye tal fra Justitsministeriet. Det ærgrer justitsministeren og Socialdemokratiet.

Læs mere her

Politiken

Regeringens plan om at udsende personer på tålt ophold, der er dømt for kriminalitet, går trægt. Foreløbig har bestræbelserne været uden resultat, men Inger Støjberg (V) bebuder nu nye forhandlinger.