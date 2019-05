Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Elever åbner ild på skole i USA - en er dræbt og flere såret

To elever gik tirsdag ind på en skole i Denver-forstaden Littleton i delstaten Colorado og skød og sårede otte af deres skolekammerater, inden de blev pågrebet af politiet. En af de sårede, en 18-årig elev, har efterfølgende mistet livet. Flere andre ofre er i kritisk tilstand og i færd med at blive opereret på lokale hospitaler. De sårede er alle 15 år eller ældre.

Store protester ventes under retssag om dobbeltdrab i Marokko

Marokkansk politi forventer store antiterror-protester under retssagen mod de mænd, der er tiltalt for drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i december sidste år. Det oplyser en unavngiven politikilde til den norske avis Stavanger Aftenblad. Kilden fortæller, at politiet forventer store demonstrationer i forbindelse med retssagen, der begynder i byen Salé nær hovedstaden Rabat 16. maj. »Folk er stadig meget oprørte, her et halvt år efter at de to skandinaviske studerende blev fundet dræbt. Det i sig selv kan føre til store demonstrationer,« siger politibetjenten, der ønsker at være anonym, til Stavanger Aftenblad.

Marokkansk politi forventer store demonstrationer, når retssagen om dobbeltdrabet i Morokko begynder den 16. maj.

Eskalerende aktivitet i Iran sender Pompeo på lynvisit til Irak

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har været på uanmeldt besøg i Irak. Pompeo var således kortvarigt i Bagdad tirsdag aften, før han fløj derfra igen. Mike Pompeo siger, at hans besøg havde til formål at vise amerikansk støtte til et "suverænt, uafhængigt" Irak - fri for indflydelse fra det nærliggende Iran. Samtidig siger han, at besøget skyldes Irans "eskalerende aktivitet".

Dyrere villaer i hele landet: Huspriser rammer rekord

Den gennemsnitlige pris per kvadratmeter villa eller rækkehus flugter i øjeblikket med en rekord fra august sidste år, hvor huspriserne nåede det hidtil højeste niveau i dette årti. Prisen for en kvadratmeter hus på er 14.057 kroner. Det er præcis samme beløb som gennemsnitsprisen for ni måneder siden. Dermed har huspriserne igen ramt et rekordhøjt niveau.

