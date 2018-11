Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mistænkelige selskaber fra hvidvasksag er fortsat aktive

En håndfuld af de selskaber, der stod bag mistænkelige pengeoverførsler gennem konti i Danske Banks filial i Estland, er fortsat aktive. Det skriver Berlingske. Blandt dem er et dansk og tre britiske selskaber.

Fem betjente skadet efter stenkast ved fodboldkamp

70 betjente har meddelt, at de blev ramt af sten eller på anden måde udsat for vold ved Brøndby Stadion ved søndagens rivalopgør. Fem af dem kom til skade, og syv personer er anholdt. I Esbjerg blev 24 personer anholdt under uroligheder ved en fodboldkamp mod FC Midtjylland.

Ny bog udpeger en ny mistænkt til mordet på Olof Palme

En ny bog hævder at have nøglen til mordet på Olof Palme og udpeger en ny mistænkt i sagen. Bogen har været otte år undervejs, og de nye oplysninger er blevet videregivet til politiet, skriver Jyllands-Posten.

Flyttetilskud har ikke fjernet trussel om ghettokrav

Beboerne i et boligområde i Aarhus tilbød i september deres naboer på offentlig forsørgelse et kontant beløb, hvis de fandt sig et andet sted at bo. Initiativet skulle sikre, at boligområdet ikke rammes af et nyt program mod ghettoer, men har indtil nu haft begrænset succes. Det skriver Jyllands-Posten.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Mænd lidt oppe i årene kan få en udposning på legemspulsåren. Bliver det ikke opdaget i tide, kan man dø af det. Med en screening kan man redde lige så mange liv, som når man screener for tarmkræft, for en tiendedel af prisen. Men Sundhedsstyrelsen er ikke klar.

Berlingske

Mindst seks selskaber, der havde konti i Danske Banks mistænkelige portefølje i filialen i Estland, er fortsat aktive eller netop blevet lukket. Ifølge flere eksperter vækker det mistanke om, at selskaberne stadig er involveret i lyssky aktiviteter gennem andre banker.

B.T.

De fleste 30-årige fædre, der har en pige på to år, er nok ved at blive trætte af Gurli Gris og alle de spørgsmål, der følger med, når hun begynder at tale. For Martin Jensen ser det anderledes ud. Han kæmper for at holde sin datter, Isabella, i live.

Martin har startet en indsamling på Facebook, hvor han samler penge ind til at udvikle en behandling til Isabella. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin har startet en indsamling på Facebook, hvor han samler penge ind til at udvikle en behandling til Isabella. Foto: Bax Lindhardt

Børsen

Det milliardstore danske marked for virksomhedshandler er gået ned i gear. Frygt for, at opsvinget er ved at ebbe ud, betyder færre handler. Det har Erhvervsinvest med ledende partner Thomas Marstrand oplevet. Kapitalfonden har forgæves været i markedet for at sælge flere virksomheder.

Ekstra Bladet

Det møder hård kritik, at den tidligere konservative minister Henning Dyremose har fået tilladelse til at rive et hus ned på en attraktiv grund i Virum – uden at skulle bygge et nyt. Grundene grænser op til hans nuværende bopæl, og tilsammen udgør de en regulær Dyremose Park.

Finans

Med den seneste bølge af japanske opkøb af danske realkreditobligationer ejer udlandet nu så mange boligpapirer, at det kan blive et problem under en ny krise, advarer flere eksperter.

Information

Et boligkvarter i det vestlige Aarhus risikerer at havne på regeringens liste over "hårde ghettoer". Det har fået beboerne til at tage radikale metoder i brug for at komme af med arbejdsløse beboere. Sammen med kommunen kæmper de en kamp mod tiden for at få lov at bevare deres kvarter.

Jyllands-Posten

Seniorer på arbejdsmarkedet vælger at betale ind til pension i stedet for at holde fri med løn. Også selv om mange bliver straffet økonomisk for at spare op. Kun 100 industriansatte har taget imod det, der blev udråbt som en af de store fornyelser ved de seneste overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i 2017.

Kristeligt Dagblad

Afstanden mellem kønnene er blevet større, viser ny undersøgelse. Det kan senere resultere i misforståelser, puttemiddage og MeToo-situationer, mener forsker. Forældre og skoler skal skabe flere fælles rum, så drengene ikke ender i computerrummet, mens pigerne syr og laver smykker, lyder opfordringen.

Politiken

Hundredvis af personer, der enten er syge, gravide eller nybagte forældre, vil også blive økonomisk ramt, når regeringen og DF fremover vil stille krav om, at de skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af otte år, før de er berettiget til dagpenge. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

