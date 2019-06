Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Brasilien skuffer og får to mål underkendt i VAR-drama

Brasilien fik to mål underkendt efter videohjælp i 0-0-kampen natten til onsdag mod Venezuela ved den sydamerikanske landsholdsturnering Copa America.Første gang var efter en time, da Gabriel Jesus bankede Brasilien i front. Dommeren benyttede sig af videodommersystemet VAR, og de efterfølgende videobilleder viste, at der var offside. Til stor ærgrelse for tilskuerne på Arena Fonte Nova i byen Salvador i det østlige Brasilien.

Canada godkender omstridt olierørledning efter store protester

Canadas premierminister har sent tirsdag aften dansk tid givet grønt lys til en omstridt udvidelse af en rørledning til olie. Med udvidelsen bliver det muligt at føre tre gange så meget olie fra Alberta til en havn ved Vancouver ud til Stillehavet og derfra videre til udlandet. Kritikere frygter dog, at rørledningen vil ødelægge miljøet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Marta slår herrerne og skriver historie med 17 VM-mål

Brasilianske Marta er den mest scorende fodboldspiller i herre- eller damefodbold ved VM. Med sit mål på straffespark til slutresultatet 1-0 over Italien ved kvindernes VM nåede den 33-årige fodboldstjerne op på 17 VM-mål. Det har ingen andre mænd eller kvinder præsteret. - Det er en glædelig følelse. Ikke bare at slå rekorden, men også at få muligheden for at repræsentere kvinder ved at gøre det, siger hun til nyhedsbureauet AFP.

Michel Platini er løsladt efter afhøring om korruption

Den tidligere præsident for Uefa Michel Platini er blandt andet blevet afhørt om tildelingen af VM til Qatar. Michel Platini er blevet løsladt fra det franske politis varetægt efter afhøring. Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til onsdag. Ifølge flere franske medier, herunder Le Monde, blev Platini anholdt tirsdag morgen som led i efterforskningen af mulig korruption i forbindelse med tildelingen af VM til Qatar i 2022.

