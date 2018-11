Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Et splittet USA stemmer ved afgørende midtvejsvalg

Amerikanerne stemmer i dag ved midtvejsvalget, hvor der skal vælges nye medlemmer til Kongressen. De første valgsteder åbner klokken 11 dansk tid, og valget får stor betydning for de kommende års politiske landskab i USA. Landet er dybt splittet forud for valget, siger Danmarks ambassadør, mens meningsmålinger viser en smule fremgang til Demokraterne.

Skat vinder vigtigt slag om 5,4 milliarder i USA

En dommer i New York besluttede mandag aften at give Skattestyrelsen tilladelse til at gå rettens vej for at hive 820 millioner dollar - svarende til 5,4 milliarder kroner - ud af små amerikanske pensionskasser. Det skriver DR Nyheder.

USA og Nordkorea genoptager forhandlinger om atomafrustning

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, skal mødes med sin nordkoreanske modpart, Kim Yong-chol, i New York på torsdag. Ved mødet skal parterne drøfte de næste skridt frem mod at "gennemføre den endelige, fuldstændige atomafrustning" af Den Koreanske Halvø.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo (til venstre), og Nordkoreas udenrigsminister, Kim Yong-chol (til højre), skal mødes i New York torsdag. Her ses de to i lufthavnen i den nordkoreanske hovedstad Pyongyang i juli. Andrew Harnik/Ritzau Scanpix Vis mere USA's udenrigsminister, Mike Pompeo (til venstre), og Nordkoreas udenrigsminister, Kim Yong-chol (til højre), skal mødes i New York torsdag. Her ses de to i lufthavnen i den nordkoreanske hovedstad Pyongyang i juli. Andrew Harnik/Ritzau Scanpix

Folkeskoler mangler lærere med den rette ekspertise

En stor del af landets skoler sætter deres ansatte til at undervise i fag, som lærerne slet ikke er uddannede til. Det skriver Politiken. På 226 af de danske folkeskoler forløb en femtedel af lektionerne sidste skoleår således med en lærer uden uddannelse i det pågældende fag.

Avisernes forsider



Berlingske

Hvis målingerne står til troende, så ender USA efter midtvejsvalget i dag med en splittet kongres, der vil åbne for en rigsretssag mod præsident Trump. Men valget kan blive tættere, end nogle havde forestillet sig.

B.T.

Mandag morgen klokken 05.30 dansk tid slog de sydafrikanske myndigheder til mod den svindelmistænkte Britta Nielsen. Hendes hår var farvet sort, og på sig havde hun ifølge sydafrikansk politi et 'betydeligt' beløb i kontanter.

Børsen

Formanden for transportsektoren i Dansk Industri har indtil sidste uge haft et samarbejde med den omstridte transportkoncern Kurt Beier Transport. Det er sket via familiefirmaet Ancotrans.

Ekstra Bladet

Svindelsigtede Britta Nielsen blev mandag klokken 05.30 dansk tid anholdt i Sydafrika med farvet hår og med 320.000 kroner i kontanter. Anholdelsen foregik stille og roligt.

Finans

Langt flere pensionskunder under 35 år indbetaler nu ekstra på deres opsparingsordninger, viser tal fra de store pensionsselskaber. Årsagen er blandt andet, at nogle er skeptiske over for folkepensionen.

Information

Republikanerne har en 'strukturel fordel' på 16-17 mandater ved valget til Repræsentanternes Hus tirsdag. Det mener to forskere, der beskæftiger sig med, hvordan inddelingen af valgkredse bliver brugt som politisk instrument i Amerika.

Jyllands-Posten

Selv om præsident Donald Trump ikke er på valg tirsdag, dominerer han valgkampen, og flere end syv af ti vælgere nævner ham som afgørende for deres stemmeafgivelse ved midtvejsvalget i USA.

Kristeligt Dagblad

Amerikanerne går i til midtvejsvalg efter en valgkamp, som har været gennemsyret af identitetspolitik. Mens demokratiske kandidater har ført kampagne for kvinders og minoriteters rettigheder, er fokus hos Republikanerne rettet mod hvide amerikaneres interesser.

Politiken

Amerikanerne stemmer i dag efter en valgkamp præget af hård retorik og politisk vold. Men også en valgkamp med flere kvinder og minoriteter på stemmesedlerne.