Eksperter kalder Venstre-profilers donorfinte for ulovlig

Det var ikke blot i strid med lovens ånd, da navnet på pengedonorer til Venstre-folkene Britt Bager og Marcus Knuth aldrig blev oplyst til myndighederne. Det var direkte ulovligt siger to juraprofessorer på Københavns Universitet til Politiken.

Netanyahu og Likud står til sejr ved valget i Israel

Selv om de første valgstedsmålinger viste et uhyre tæt løb, så ser de indledende optællinger af stemmerne ved parlamentsvalget i Israel ud til at give sejren til premierminister Benjamin Netanyahu og hans Likud-parti. Det skriver den israelske avis Haaretz.

Trump roser Egyptens kontroversielle præsident al-Sisi

USA's præsident, Donald Trump, mener, at Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, er en "fremragende præsident". Det sagde Trump tirsdag aften dansk tid. Flere amerikanske politikere har udtrykt bekymring for præsidentens håndtering af brud på menneskerettighederne i Egypten.

Japansk F-35-fly er styrtet ned i Stillehavet

Et redningshold har fundet vragdele af et savnet japansk F-35-fly, der tirsdag blev meldt savnet. Det oplyser en talsmand for det japanske forsvarsministerium natten til onsdag dansk tid. Det skriver det japanske medie NHK ifølge nyhedsbureauet Reuters.

